"Leipzig - PSG : Paris perd la tête du classement, notes et résumé du match"

Leipzig - PSG. Bousculé, le PSG n'a pas fait mieux que match nul 2-2 face aux Allemands de Leipzig et perd la première place du classement au profit de Manchester City. Le résumé du match en vidéo

Ce mercredi soir, le Paris Saint-Germain se déplaçait sur la pelouse de Leipzig pour le compte de la 4e journée de Ligue des Champions . S'imposer et convaincre, c'était le double objectif des Parisiens à la Red Bull Arena avant le coup d'envoi du match. Face au dernier de la poule A, les hommes de Pochettino avaient pour ambition de se rapprocher de la qualification, mais les Rouge et Bleu ont vite déchanté. Dès les premières minutes de la rencontre, Paris s'est fait surprendre par le coup de casque de l'ancien titi parisien, Nkunku (8e). Deux minutes plus tard Danilo provoquait un penalty et mettait Le PSG dos au mur, mais Donnarumma, titulaire, sauvait les Parisiens sur la tentative d'André Silva (11e). Bousculé, Paris a fait du Paris et est revenu dès sa première occasion. Après un bon travail de Neymar qui décalait Mbappé, ce dernier trouvait Wijnaldum devant le but qui n'avait plus qu'à pousser le cuir au fond (21e). Quelques minutes plus tard, sur un corner tiré par Di Maria, Marquinhos remisait de la tête dans le dos de la défense allemande et trouvait Wijnaldum, encore lui, qui trompait Gulácsi (41e). En 2e mi-temps, grâce aux changements de Marsh, les occasions se succédaient et c'est finalement Kimpembe qui relançait les Allemands avec un penalty suite à une faute sur Nkunku. Szoboszlai ne tremblera pas et égalisera (90+2). Avec ce match nul, les Rotten Bullen remportent leur premier point de la compétition, mais sont éliminés alors que le PSG passe deuxième du groupe derrière City.

09:22 - Pochettino satisfait de Wijnaldum Auteur d'un doublé, le Néerlandais a reçu les louanges de son coach. "Quand un joueur comme ça, qui vient d'arriver, c'est toujours important. Je suis content de son rendement, de son match".

09:10 - La perte de la place de leader "ne change rien" Selon Pochettino, perdre la tête du groupe ne change rien. "On est déçus parce que nous voulions gagner et être premiers du groupe, et maintenant, nous devons aller à Manchester City pour essayer de nous battre pour la première position (...) Mais cela ne change rien. Il faut avoir l'envie de gagner à Manchester pour se qualifier."

08:55 - Wijnaldum : "Un match difficile" "C’était un match difficile. Je pense que nous n'avons pas bien commencé. Ils ont mieux commencé que nous. Ils ont marqué tôt, eu un penalty et il y a eu ce superbe arrêt de Gigio. Après, nous avons inversé la tendance avec deux buts. Je pense que nous fait mieux après 20 minutes, et en seconde mi-temps, à certains moments, nous avons joué un bon football, nous sommes créés des occasions, mais à d’autres amis moments, nous nous sommes rendus nous mêmes la tâche difficile, nous avons perdu le ballon en début de deuxième mi-temps, et ils se sont créés des occasions . Donc, oui, un match difficile, aussi parce que nous l'avons rendu difficile pour nous-mêmes. Nous leur avons donné le ballon trop facilement, donc on doit s’améliorer" a expliqué le milieu du PSG après la rencontre.

08:40 - Quelles notes pour ce Leipzig - PSG ? (3/3) Wijnaldum taille patron. Pas titulaire habituellement, le Néerlandais a fait le boulot face à Leipzig. Auteur d'un doublé, il est le sauveur du PSG dans cette rencontre. Sans son placement et son réalisme, le PSG aurait eu du mal à venir à bout des Allemands.

08:24 - Quelles notes pour ce Leipzig - PSG ? (2/3) Kimpembe pas à la hauteur. Selon la presse, le défenseur champion du monde est le principal fautif de ce match nul et obtient la note de 3/10. Fautif sur le penalty concédé dans les dernières minutes, le défenseur est dans le dur depuis plusieurs semaines.

08:10 - Quelles notes pour ce Leipzig - PSG ? (1/3) Selon le journal L'Equipe, Christopher Nkunku est l'homme de ce Leipzig - PSG. Auteur de l'ouverture du score, mais également du penalty concédé par Kimpembe, l'ancien joueur formé au PSG obtient la note de 8/10.

08:01 - Pochettino : "Nous sommes tous très deçus" Interrogé au micro de PSG TV, l'entraineur argentin se dit très déçu après le résultat de son équipe face à Leipzig. "Je pense que nous avons vraiment, vraiment mal commencé ce match. Nous ne sommes pas contents de ça, nous sommes tous très déçus. Nous avons concédé le but, nous avons donné un penalty, et je pense que les joueurs et l'équipe ont fait preuve d'un grand caractère. Nous nous sommes créés des occasions, on a eu 2-1 pour nous, on a frôlé le le troisième but avec Kylian. On n'a pas su tuer le match. Mais quand le jeu est ouvert, que l'adversaire y croit encore et que vous lui donnez des chances, vous pouvez en concéder. Les 20 premières minutes, je ne veux plus voir ça. Je pense qu'on a tous été déçus par les 15, 20 premières minutes. Nous devons commencer le match d’une manière différente. C'est une chose dont il faut parler, une chose pour voir pourquoi et essayer d’améliorer. Dans l'ensemble, je pense que le résultat est juste".

03/11/21 - 23:18 - Le point sur le classement En concédant le match nul dans les derniers instants de la rencontre face à Leipzig, les Parisiens ont signé la mauvaise opération de cette 4e journée de Ligue des Champions. Premiers avant le coup d'envoi de la rencontre, les Rouge et Bleu sont désormais deuxièmes derrière les Citizens qui l'ont emporté (4-1) face à Bruges. De son côté Leipzig remporte son premier point de la compétition mais reste dernier du groupe A.

03/11/21 - 23:14 - "On doit progresser" Après le coup de sifflet final, le milieu de terrain parisien, Georginio Wijnaldum, auteur d'un doublé a confié que les Rouge et Bleu devaient apprendre à contrôler mieux contrôler les matchs : "Quand on regarde la fin de la rencontre, Leipzig méritait sans doute un point. Mais nous pouvions aussi gagner, nous avons perdu des ballons trop tôt et nous n'avons pas converti nos occasions. Nous devons progresser. On doit mettre nos actions au fond et mieux contrôler le match"

03/11/21 - 23:09 - L'égalisation de Leipzig en vidéo Alors que les Parisiens semblaient tenir leur victoire à la Red Bull Arena, Kimpembe a finalement fait faute sur son ancien coéquipier Nkunku. C'est Szoboszlai qui s'est chargé de transformer le penalty. #RBLPSG : l'égalisation de Leipzig sur penalty en toute fin de match ! ⌚️ #UCL — Canal Football Club (@CanalFootClub) November 3, 2021

03/11/21 - 22:56 - Paris a fini par craquer Alors que les Parisiens semblaient avaient fait le plus dur en menant (2-1) à la pause, ils ont finalement craqué en fin de rencontre et concédé un nouveau penalty. Score final (2-2),Paris voulait se rassurer face au dernier de son groupe, c'est raté. Fin du match sur ce score de parité, 2⃣-2⃣.#UCL | #RBLPSG pic.twitter.com/VU5ghSRNae — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 3, 2021

03/11/21 - 22:56 - ⌛ Pas de gagnant au Red Bull Arena (2-2) Le Paris Saint-Germain a eu plutôt la maîtrise du ballon mais a manqué d’efficacité : après ce duel, la possession de balle est ainsi à l’avantage du Paris Saint-Germain (45%- 55%), mais ce sont les Autrichiens qui se sont créés le plus d’opportunités avec 5 tirs cadrés contre 4 pour les Parisiens, et qui ont réussi à tenir leurs adversaires en échec (2-2).

03/11/21 - 22:55 - Carton jaune pour Poulsen Nouveau carton jaune dans cette rencontre, le 7e de ce Leipzig - PSG. Cette fois-ci c'est Poulsen qui est averti.

03/11/21 - 22:55 - Carton jaune pour Herrera À peine entré en jeu, l'Espagnol écope d'un carton jaune.

03/11/21 - 22:53 - Szoboszlai transforme son penalty Neymar a bien tenté de destabiliser Szoboszlai, ce dernier n'a pas tremblé face à Donnarumma. Le gardien italien plonge du bon côté mais est trop court. Leipzig égalise, 2-2 dans cette rencontre face au PSG.



03/11/21 - 22:52 - ⚽ Penalty transformé par Dominik Szoboszlai (2-2) ! Et ça passe ! Le RB Leipzig marque sur ce penalty de Dominik Szoboszlai. Le score passe à 2-2 au Red Bull Arena !

03/11/21 - 22:51 - Penalty pour le RB Leipzig ! Le RB Leipzig gagne un penalty à la suite d'une faute commise par Presnel Kimpembe, à la 90e minute de jeu dans cette rencontre au Red Bull Arena. Le score pourrait bientôt évoluer du côté du Red Bull Arena.

03/11/21 - 22:49 - Andreas Ekberg a pris sa décision ! La décision est tombée pour le RB Leipzig : et c'est un penalty qui est sifflé par Andreas Ekberg après un appel à la VAR ! Peut-être un tournant dans cette 2e mi-temps !

03/11/21 - 22:48 - Andreas Ekberg fait appel à la VAR ! Se dirige-t-on vers un penalty ? Andreas Ekberg a un doute sur la dernière action du RB Leipzig et consulte la vidéo.

03/11/21 - 22:46 - Le coup franc de Nkunku ! L'ancien Parisien tente sa chance, sa tentative est déviée par le mur des Parisiens. Le corner à suivre ne donne rien pour les Rotten Bullen.

03/11/21 - 22:45 - Changement pour Leipzig Nouveau changement pour Jesse Marsch : Laimer est remplacé par Henrichs.

03/11/21 - 22:43 - Double changement pour le PSG Premiers changements pour Mauricio Pochettino dans ce Leipzig - PSG : Di Maria et Wijnaldum sont remplacés par Draxler et Herrera.

03/11/21 - 22:40 - Paris acculé Les actions s'enchaînent côté Leipzig et les Parisiens n'ont plus frappé au but depuis la 64e minute de jeu. Les hommes Pochettino sont acculés dans leur surface et peinent à dépasser le milieu de terrain.

03/11/21 - 22:38 - Mésentente Nkunku - Olmo Belle action collective des Rotten Bullen menée par le nouvel entrant, Olmo. Au moment de tenter sa chance dans la surface, l'Espagnol est gêné par Nkunku. Action mal négociée par les deux hommes.