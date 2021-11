"Lens - Troyes : le RC Lens mène au score, le match en direct"

Le premier but de cette rencontre est signé Arnaud Kalimuendo à la 14e minute de jeu dans cette 1e mi-temps ! Le match tourne en faveur du RC Lens au Stade Bollaert-Delelis. Les Troyens doivent désormais réagir.

La décision est tombée pour le RC Lens : et c'est bien un but qui est accordé par Thomas Leonard après le visionnage de la VAR ! Peut-être un tournant dans cette 1e mi-temps !

21:14 - Thomas Leonard fait appel à la VAR

Se dirige-t-on vers un but ou non ? Thomas Leonard a un doute sur la dernière action et fait appel à la VAR.