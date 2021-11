Lyon - Sparta Prague : suivez le match en direct !

LYON - SPARTA. Score et buts en live, résultat, résumé... Vivez le match en direct entre l'Olympique Lyonnais et le Sparta Prague, ce jeudi soir à partir de 18h45, pour le compte de la 4e journée de la phase de groupes de la Ligue Europa.

18:58 - Slimani manque son geste Bien décalé par Aouar, Cherki peut accélérer et mettre le danger dans la défense adverse. Il frappe mais est contré. Slimani est à l'affût et reprend acrobatiquement mais c'est raté !

18:55 - Premier corner pour le Sparta Le Sparta Prague obtient son premier corner après une erreur de Diomandé, en difficulté dans ce début de match. Mais l'OL dégage le ballon au loin, via Slimani.

18:53 - Sparta: Celustka, blessé, doit sortir Premier pépin du côté du Sparta Prague. Celustka s'est assis sur la pelouse, touché à la cuisse, et a demandé le changement aussitôt. Il va devoir être remplacé après à peine 6 minutes de jeu. C'est Andreas Vindheim qui entre en jeu.

18:50 - Premier corner pour l'OL Les Lyonnais se procurent un premier corner dans ce début de match. Shaqiri est à la baguette mais c'est mal tiré et le Sparta peut se dégager tranquillement.

18:48 - Premiers dribbles réussis pour Cherki Rayan Cherki réalise un premier petit exploit sur son premier ballon en éliminant deux joueurs adverses dans un tout petit espace. Il transmet à Thiago Mendes qui tente sa chance mais son tir est contré.

18:45 - C'est parti entre l'OL et le Sparta Prague ! L'arbitre italien M. Mariani siffle le coup d'envoi de ce match entre l'Olympique Lyonnais et le Sparta Prague au Groupama Stadium ! Les Tchèques engagent pour cette première période.

18:42 - Les joueurs pénètrent sur la pelouse Les joueurs de l'Olympique Lyonnais et du Sparta Prague pénètrent sur la pelouse du Groupama Stadium de Décines ! Le coup d'envoi est maintenant imminent.

18:40 - L'OL veut consolider sa défense L'Olympique Lyonnais espère ce soir face au Sparta Prague enfin terminer un match sans encaisser de but. 10e défense de Ligue 1, l'OL est l'équipe qui a subi le plus de tirs cadrés (69) et dont le gardien a fait le plus d'arrêts (46). Au match aller en République Tchèque, les Lyonnais ont encaissé 3 buts et espèrent faire mieux ce soir à Décines au Groupama Stadium.

18:32 - Shaqiri joue gros ce soir Décevant depuis son arrivée en provenance de Liverpool cet été, Xherdan Shaqiri a une nouvelle fois l'occasion de lancer sa saison avec l'OL dans une position de meneur de jeu, lui qui est plutôt cantonné au côté droit sous le maillot de l'OL. "Il est clair qu'il peut mieux faire, a avoué son entraîneur, Peter Bosz, mais il est intelligent et a une qualité technique extraordinaire, surtout dans les petits espaces." Ce repositionnement pourrait aussi profiter à Rayan Cherki, qui a réussi de bonnes entrées récemment et qui reste sur de bonnes performances avec l'équipe de France Espoirs.

18:24 - OL-Bosz: "On est sur la bonne route" En conférence de presse d'avant-match mercredi, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais Peter Bosz a reconnu que ses joueurs commençaient à adopter son style de jeu depuis plusieurs matchs et qu'ils étaient, selon, sur le bon chemin: "Notre façon de jouer est peut-être plus difficile, parce qu'on veut jouer de manière offensive avec un pressing très haut. Si tu joues avec un bloc bas, et beaucoup de monde derrière le ballon, c'est peut-être plus facile. C'est pour cela que c'est peut-être un peu plus long. Mais je pense qu'on est sur la bonne route."

18:16 - Une première place à aller chercher Après trois victoires en trois matchs dans cette phase de groupes, l'OL est bonne position pour se qualifier pour la suite de la Ligue Europa. En cas de victoire ce soir face au Sparta Prague, Lyon est assuré de terminer au minimum deuxième. Pour s'assurer de la première place dès ce soir, il faudra gagner et espérer que les Glasgow Rangers ne fassent pas de même à Brondby. Terminer à la première place est important puisqu'elle qualifie directement pour les huitièmes de finale, alors qu'en cas de deuxième place, l'OL devra passer par les seizièmes de finale contre un club reversé de la Ligue des champions...

18:08 - L'OL a gagné le match aller (4-3) Lyon s'est imposé après un match fou à l'aller à Prague en République Tchèque, sur le score de 4 buts à 3. Lukas Haraslin avait donné deux buts d'avance au Sparta (4e et 19e) avant la réaction des joueurs de Peter Bosz. Karl Toko Ekambi (42e et 88e), Houssem Aouar (53e) et Lucas Paqueta (67e) ont marqué les quatre buts lyonnais, avant la réduction de l'écart dans le temps additionnel (90e+6).

18:00 - Sparta Prague: Hlosek remplaçant Pour ce déplacement compliqué à Lyon, l'entraîneur slovaque du Sparta Prague, Pavel Vrba, a décidé de renforcer son entrejeu et de miser sur le 4-3-3 plutôt que le 4-4-2 comme lors du match aller. La jeune pépite du Sparta, Adam Hlosek, en fait les frais et débute sur le banc cette rencontre. Le onze de départ du Sparta Prague: Nita - Wiesner, Panak, Celutska, Hancko - Sacek, Pavelka, Krejci - Pesek, Minchev, Haraslin.

17:52 - OL: Shaqiri meneur de jeu Peter Bosz a décidé de faire un peu tourner pour la réception du Sparta Prague cet après-midi. Islam Slimani retrouve la pointe de l'attaque lyonnaise pour faire souffler Lucas Paqueta, qui vient s'assoir sur le banc en compagnie de Toko Ekambi, Boateng, Emerson, Dubois et de Guimaraes notamment. Thiago Mendes intègre le milieu et Xherdan Shaqiri évoluera à un poste de meneur de jeu, lui qui déçoit depuis son arrivée. Le onze de départ de l'OL: A. Lopes - Diomandé, Da Silva, Denayer, Henrique - Caqueret, T. Mendes - Cherki, Shaqiri, Aouar - Slimani.