OM - Lazio : chaîne TV, compo... Les infos du match de Ligue Europa

Troisième de son groupe avec trois points, l'Olympique de Marseille doit s'imposer à domicile face à la Lazio Rome pour s'ouvrir les portes d'une éventuelle qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Avec quatre points de retard face à Galatasaray, une défaite ce soir, jumelée à une victoire des Turcs, serait rédhibitoire pour les Olympiens. En conférence de presse, Jorge Sampaoli a rappelé l'importance de tous les points. "On a besoin de tous les points. On n'a malheureusement pas réussi à en avoir plus dans les trois premiers matchs. La situation actuelle sur le plan comptable n'est pas conforme à ce qu'on voulait mais on va essayer de prendre tous les points possibles (...) C'est encore plus important (que le match contre Galatasaray) parce qu'il reste moins de matchs. Galatasaray a plus d'efficacité, c'est ce qui nous manque. On a joué un match très physique en Italie, contre un adversaire très difficile. Le match sera très difficile demain. On a besoin de gagner pour aller plus loin."

Notez bien l'horaire du coup d'envoi de ce match de l'Europa League de foot entre l'Olympique de Marseille et la Lazio Rome : il sera donné à 21h, ce jeudi 4 novembre 2021, depuis le Stade Vélodrome de Marseille.

Pour cette rencontre face aux Italiens de la Lazio, Jorge Sampaoli dispose de l'ensemble de son effectif. Valentin Rongier, forfait face à Clermont sera bien présent dans le groupe après avoir participé à l'entraînement collectif de mercredi. La compo probable de l'OM : P. Lopez – Saliba, Caleta-Car, Peres – Rongier (ou Gerson), Guendouzi, Kamara – Lirola, Payet (cap.), Ünder – Milik. Du côté des Italiens, Ciro Immobile est incertain pour la rencontre. En cas d'absence, Vedat Muriqi ou Pedro pourraient prendre sa place. La compo probable de la Lazio Rome : Strakosha – Lazzari, Acerbi, Felipe, Hysaj – Milinkovic-Savic, Leiva, Alberto – Pedro, Immobile ou Muriqi, Anderson.

Ce match de foot entre l'OM et la Lazio Rome bénéficiera d'une diffusion en clair à la TV ce jeudi avec la chaîne W9. Canal + Sport diffusera également la rencontre en intégralité.

Pour regarder cette rencontre entre l'Olympique de Marseille et la Lazio Rome en streaming sur Internet, il faut vous diriger vers site internet MyCanal L'accès au flux vidéo est conditionné à la souscription d'un abonnement payant.

Linternaute.com vous propose de vivre jeudi soir, sur cette page, ce match Lazio - OM en direct commenté, avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions. Vous pourrez aussi découvrir, après le coup de sifflet final, un résumé complet de la rencontre et les premières réactions des joueurs et des entraîneurs.