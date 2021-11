"Marseille - Metz : l'OM tenu en échec, le résumé du match"

OM - Metz. Marseille et Metz se quittent dos-à-dos sur le score de (0-0). Un résultat qui ne fait pas les affaires des Phocéens qui visaient la 2e place du classement en cas de victoire. Réduits à 10 à la 56e minute, les Messins n'ont jamais abdiqué et auraient même pu surprendre l'OM. Le résumé de Marseille - Metz pour le compte de la 13e journée de Ligue 1 de foot.

En direct

Recevoir nos alertes live !

15:23 - Le résumé du match Ce dimanche, l'Olympique de Marseille recevait le FC Metz pour le compte de la 13e journée de Ligue 1. Après le match nul en Europa League, l'objectif des Phocéens était clair : renouer avec la victoire face au 19e du championnat et ainsi se hisser à la 2e place au classement. Occasion ratée. Fidèles à leur philosophie de jeu, les hommes de Jorge Sampaoli ont dominé la rencontre en terme de possession mais dominer n'est pas gagner. Dès le début de la rencontre, les Phocéens ont été surpris par l'efficacité des Messins en contre-attaque. Mandanda, de retour dans les buts de l'OM, aurait d'ailleurs pu concéder l'ouverture du score à deux reprises s'il n'avait pas été sauvé par ses montants à chaque fois. Delaine, malheureux sur ces deux occasions, aurait pu donner l'avantage aux siens s'il avait eu un peu plus de réussite. Le premier acte a finalement été une bataille de montants puisqu'après les deux poteaux du FC Metz, Dimitri Payet a heurté la barre transversale d'une frappe puissante du pied droit. Après 45 minutes de jeu, Marseille et Metz se quittent sur un score nul et vierge. Au retour des vestiaires, les Marseillais débutent le second acte pied au plancher. Quelques minutes plus tard ils vont même profiter de l'exclusion de Jemerson (56e) pour évoluer en supériorité numérique. Mais les Messins tiennent bon. Solides et solidaires défensivement ils vont également se montrer dangereux en phase offensive, au point de nourrir des regrets au coup de sifflet final. Parce que oui le FC Metz, 19e de Ligue 1, a posé beaucoup de problèmes à Marseille et aurait pu s'imposer au Vélodrome. Score final (0-0). Marseille rate une occasion de monter au classement, le FC Metz se rassure et frôle la victoire.

15:19 - Le point sur le classement Mauvaise opération pour les hommes de Jorge Sampaoli qui visaient la deuxième place en cas de victoire au Vélodrome face à Metz. Les Marseillais restent donc quatrièmes et peuvent se faire rattraper par Rennes ou Lyon en fonction du résultat de ce dimanche soir. Bon point pris par les Messins à Marseille qui restent 19e. Les hommes d'Antonetti enchaînent une deuxième rencontre sans défaite et une nouvelle prestation encourageante pour la suite.

Amazon pass ligue 1 Suivez la Ligue 1 sur Amazon Prime Vidéo pour 12,99 € / mois seulement (offre sans engagement réservée aux abonnés Amazon Prime)

Découvrir l'offre

15:16 - Saliba : "On est déçu" Au coup de sifflet final, Saliba s'est confié au micro d'Amazon Prime : "En première mi-temps c'est vrai qu'on a été un peu chanceux. Mais en deuxième, on aurait pu marquer. On a eu beaucoup d'occasions. On a tout donné. Evidemment on est déçu. Mais Metz a fait une bonne rencontre, c'était dur de les contourner surtout que nous avons enchainé les matchs. On va bien se reposer pour mieux revenir après la trêve." ????️" On a enchaîné beaucoup de matchs."

À l'issue d'un match éprouvant, pas de vainqueur entre l' @OM_OfficieI_ et le @FCMetz . Score final 0-0.#OMMETZ #Ligue1UberEats #PrimeVideoLigue1 pic.twitter.com/3L31eOzKDq — Prime Video Sport France (@PVSportFR) November 7, 2021

15:08 - Bronn : "On méritait mieux" Au micro de Prime Video, Dylan Bronn a estimé que le FC Metz méritait mieux : "Je pense qu'on peut s'en vouloir. On est déçu parce qu'on a eu beaucoup de situations dangereuses, on méritait mieux. Mais c'est de bonne augure pour la suite, on doit continuer comme ça. Ce genre de match ça nous fait du bien, on a su répondre présent. On ne va pas lâcher."

15:05 - L'OM tenu en échec L'OM voulait s'imposer face à Metz pour se hisser à la 2e place au classement. C'est raté. Malgré la supériorité numérique dans le second acte et quelques grosses opportunités, les hommes de Jorge Sampaoli n'ont pas trouvé le chemin des filets. Score final (0-0). ⏱ ???????????? ???????? ????????????????????⎪ #OMFCM



Place à la trêve internationale ????



???? Rendez-vous le dimanche 21 novembre à 20h45 contre Lyon ???? pic.twitter.com/ygVAqR0Fpc — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 7, 2021

14:57 - ⌛ OM et Metz se quittent sur un nul (0-0) L'Olympique Marseille a dominé de manière stérile : après ce duel la possession de balle est nettement en sa faveur (77% -23%), mais les deux équipes se sont créées autant d’opportunités devant le but avec 4 tirs cadrés et terminent surtout à égalité au tableau d’affichage (0-0).

14:49 - Énorme mésentente des Messins ! Superbe ballon de Delaine devant le but de marseillais. Mais Gueye et Nguette se rentrent dedans, le ballon est récupéré par Mandanda. Quel gâchis encore de la part des Messins, c'était un ballon de but !

14:48 - 9 minutes de temps additionnel 9 minutes de bonheur en plus dans cet OM - Metz. Les Messins s'accrochent pour obtenir le point du nul.

14:48 - Changement pour Metz Changement pour Antonetti : Pajot est remplacé par Gueye.

14:45 - Changement pour l'OM L'Om tente le tout pour le tout dans les dernières minutes de ce Marseille - Metz : Ćaleta-Car est remplacé par Dieng.

14:44 - La frappe de Konrad ! Bien trouvé par Guendouzi côté gauche, l'Américain tente sa chance d'en dehors de la surface. La frappe enroulée du droit de Konrad est déviée en corner par Oukidja.

14:41 - L'OM pousse fort Les actions franches se succèdent pour l'OM dans ces dernières minutes de la rencontre. Pour le moment les Messins tiennent bon mais le public donne de la voix et les Marseillais sont de plus en plus dangereux...

14:41 - La frappe d'Ünder ! Récupération marseillaise devant la défense messine. Payet lance en profondeur Ünder qui s'infiltre dans la surface et tente sa chance du gauche. La tentative du Turc n'est pas cadrée.

14:38 - L'arrêt d'Oukidja ! Parade du portier du FC Metz ! Konrad déborde côté gauche et centre en direction de Milik. La tête à bout portant du Polonais est boxée sur sa ligne par Oukidja.

14:36 - Double changement pour Metz Nouveaux changements pour Antonetti dans ce Marseille - Metz : De Préville et Udol sont remplacés par Nguette et Pajot.

14:30 - Bonne entrée en jeu de Konrad L'Américain est en jambes et apporte vitesse et percussion depuis son entrée en jeu sur la pelouse du Vélodrome. Et si c'était lui qui libérait l'OM ?

14:29 - Sauvetage de Centoze Belle action collective des Phocéens. Milik tente de redonner à Konrad dans la surface, l'Américain va se présenter face à Oukidja mais Centoze a bien suivi et dégage in extremis le danger du bout du pied.

14:27 - Carton jaune pour Ćaleta-Car Nouvel avertissement dans ce Marseille - Metz : Ćaleta-Car écope d'un carton jaune après un geste d'antijeu.

14:25 - La frappe de Milik ! Trouvé dans la surface par Saliba, le Polonais enchaîne très rapidement. Il se retourne et tente sa chance au sol. Ça passe juste à côté de la cage messine.

14:23 - Double changement pour l'OM Changements pour Sampaoli dans ce Marseille - Metz : Gerson et Henrique sont remplacés par Konrad et Harit.

14:21 - Le loupé de Centoze ! Aïe, aïe, aïe. Encore une énorme action non concrétisée par les Messins. Centoze est parfaitement lancé en profondeur et se présente face à Mandanda. Sarr est seul devant le but vide mais Centoze hésite avant de buter sur le portier phocéen. Quel gâchis !

14:20 - Changement pour Metz Changement pour Antonetti dans ce Marseille - Metz : Boulaya est remplacé par Sarr.

14:19 - Changement pour Metz Changement pour Antonetti dans ce Marseille - Metz : Niane est remplacé par Udol.

14:17 - But refusé pour l'OM Pour une faute loin d'être évidente sur Bronn, le but inscrit par Gerson est annulé. La décision paraît assez discutable.