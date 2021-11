"OM - Metz : chaîne, compo... Les infos du match de Ligue 1"

OM - Metz. Trois jours après son match nul en Ligue Europa, l'OM reçoit Metz pour la 13e journée du championnat de France de Ligue 1. Retrouvez toutes les infos sur la rencontre.

Nouvelle journée de championnat avec au programme ce dimanche 7 novembre, Marseille - Metz. Accrochés dans la semaine en Ligue Europa par la Lazio Rome au Vélodrome (2-2), les Marseillais comptent bien prendre les trois points en Ligue 1 pour rester dans le wagon de tête. Troisième du classement à l'issue de la 12e journée à un petit point de l'OGC Nice, les hommes de Jorge Sampaoli espèrent passer devant les Aiglons et pourquoi pas revenir à quelques longueurs du PSG solidement installé en tête du championnat.

Pour Metz, la donne est sensiblement différente. Après son nul dans le match de la peur face à Saint-Etienne, les Messins sont toujours englués dans le fond du classement. 19e avec 7 points, Metz doit prendre des points et espère le faire au Vélodrome. Pour rappel, la saison dernière, les deux confrontations s'étaient soldées par un match nul 1-1 avec de nombreux buts dans le temps additionnel. Lors de la dernière journée l'année dernière, Metz avait ouvert la marque à la 97e sur pénalty avant une égalisation de Milik à la 103e, également sur pénalty.

La rencontre entre l'OM et Metz dans le cadre de la 13e journée du championnat de France de Ligue 1 débutera à 13h depuis le Stade Vélodrome de Marseille. La rencontre sera arbitrée par Jérôme Brisard. Il sera assisté de Benjamin Pages et Alexis Auger. Nicolas Rainville sera le quatrième arbitre, alors que Johan Hamel et Stéphane Bré seront à la VAR.

Pour suivre en direct et en intégralité la rencontre entre Marseille - Metz pour la 13e journée de Ligue 1, une seule solution s'offre à vous : Amazon Prime Ligue 1.

Si vous voulez profiter de la rencontre entre l'Olympique de Marseille et le FC Metz sur internet via un lien streaming, il vous faut impérativement un abonnement Amazon Prime puis l'option Prime Ligue 1.

Marseille a un avantage non négligeable par rapport à d'autres équipes du championnat, le club dispose de l'ensemble de son effectif ! Malgré l'enchaînement des matchs, Jorge Sampaoli devrait faire confiance à son équipe type pour cette rencontre. Voici la compo probable de l'OM : P.Lopez - Saliba, Caleta-Car, L.Peres - Rongier, Bo.Kamara - Lirola, Guendouzi, Payet (cap.), Ünder – Milik. La compo probable de Metz : Oukidja - Centonze, Bronn (cap.), Jemerson, Kouyaté, Delaine - Maïga, N'Doram, P.M.Sarr - Boulaya, De Préville (ou Niane).