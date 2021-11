"Lorient - Brest : le Stade Brestois assure le minimum (1-2), le résumé du match"

Une indiscutable domination au niveau de la possession de balle (61% contre 39%), un total de tirs cadrés en sa faveur (5 tirs cadrés contre 3), et bien sûr l’avantage à la marque (1-2) : le Stade Brestois a bien mené cette rencontre. Le FC Lorient est désormais dans l’obligation de réagir pour espérer mieux lors des rencontres à venir.

Le FC Lorient croit trouver l'ouverture mais ce tir qui prenait pourtant le chemin du cadre ne trompe pas le gardien de but adverse.

16:46 - Le Stade Brestois concède un coup franc très dangereux !

Balle d'égalisation ! Alors que nous en sommes aux dernières minutes de jeu au Stade du Moustoir, Romain Lissorgue siffle une faute contre les Brestois qui se retrouvent coincés devant leurs buts et vont devoir défendre leurs cages bec et ongles. Un nouveau but réduirait leur avance à néant à ce moment du match.