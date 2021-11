"Reims - Monaco : les deux équipes dos à dos, ce qu'il faut retenir"

16:50 - ⌛ Reims et Monaco se quittent sur un score vierge (0-0)

Avec un taux de possession de balle aussi favorable (62% -38%), l'AS Monaco pouvait espérer mieux dans ce match. Pourtant, les deux équipes en sont restées à égalité (0-0) après ce duel. C’est même le Stade Reims qui s’est créé le plus de situations devant le but avec 5 tirs cadrés (contre 4 tirs pour AS Monaco).