Manchester United - Manchester City : horaires, chaîne TV, streaming... Comment suivre le match ?

MAN U - MAN CITY. Derby de Manchester ce samedi en Premier League avec United qui reçoit le City de Guardiola. Retrouvez toutes les infos de diffusion et les compos probables des deux équipes.

Après la Ligue des champions, les deux équipes vont s'affronter dans un derby qui s'annonce palpitant ! Accroché face à l'Atalanta en Ligue des champions, Manchester United est en crise depuis plusieurs semaines, surtout après son revers humiliant 5-0 face aux Reds de Liverpool il y a quinze jours. Les Mancuniens restent quand même sur une victoire probante en Premier League (3-0 face à Tottenham) et peuvent viser un bon résultat face à Manchester City.

En face, la dynamique est toute autre. Même si les hommes de Guardiola restent sur une défaite surprise à domicile face à Crystal Palace (2-0), la victoire cette semaine 4-1 face à Bruges a redonné un élan aux coéquipiers de Mahrez. Troisième de Premier League à 5 points de Chelsea, Manchester City doit prendre des points chez son rival Manchester pour ne pas se faire décrocher dans ce championnat. Pep Guardiola, interrogé sur la rencontre et CR7, va analyser le de United. "Je n'ai pas vu le match de United [contre l'Atalanta], je vais analyser et voir ce qu'ils sont pour savoir à quel point ils sont bons. (…) Nous l'avons vu la saison dernière. Ils ont l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, un gars qui peut être une machine à marquer."

Pour suivre le derby de Manchester, il faudra peut être sauter la pause déjeune puisque le match est prévu à 13h30 depuis le mythique stade d'Old Trafford de Manchester United.

Il ne devrait pas y avoir de surprise dans la composition de Manchester United. Pour rappel, les Mancuniens seront privés du Français Raphael Varane, blessé aux ischios face à l'Atalanta. Cristiano Ronaldo animera bien évidemment l'attaque. La compo probable de Manchester United : De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw, McTominay, Fred, Greenwood, Fernandes, Rashford, Ronaldo. Pour Manchester City, il faudra composer sans Aymeric Laporte, suspendu pour la rencontre après son carton rouge face à Crystal Palace. La compo probable de Manchester City : Ederson - Walker, R Dias (cap.), Stones, Cancelo - B. Silva, Rodri, De Bruyne - Mahrez, Foden ou Sterling, Grealish.

Aucune diffusion en clair n'est prévue pour suivre le derby de Manchester. Pour pouvoir suivre la rencontre en direct à la télévision, il faudra se brancher sur RMC Sport 1.

Pour regarder cette rencontre entre Manchester United et Manchester City en streaming sur Internet, il faut vous diriger vers le site Internet dédié de RMC Sport. L'accès au flux vidéo est conditionné à la souscription d'un abonnement payant.

Linternaute.com vous propose de vivre samedi midi, sur cette page, ce match Manchester United - Manchester City en direct commenté, avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions. Vous pourrez aussi découvrir, après le coup de sifflet final, un résumé complet de la rencontre et les premières réactions des joueurs et des entraîneurs.