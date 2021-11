Manchester United - Manchester City : les Citizens remportent le derby, le résumé du match

16:05 - Le résumé du match

Ce samedi, les Red Devils avaient l'occasion de faire oublier l'humiliation subie face à Liverpool à Old Trafford. Les hommes de Solskjær voulaient redonner le sourire à leurs supporters en s'imposant à domicile face à l'éternel rival skyblue. Raté. Dès le coup d'envoi du derby de Manchester, Ronaldo et se coéquipiers ont été pris à la gorge par le pressing des hommes de Guardiola. Totalement sous l'eau, les Red Devils ont logiquement concédé l'ouverture du score sur un csc de Bailly (7e). Menés au score, les locaux n'ont jamais trouvé les ressources pour revenir au score. Les hommes de Guardiola ont donc continué à dérouler et enchaîné les actions franches poussant David De Gea a effectuer 4 arrêts décisifs. Finalement, juste avant le retour au vestiaire, Silva a inscrit le but du break (45e). Même scénario dans le second acte. Les Citizens ont monopolisé le ballon face à des Red Devils dépassés techniquement et tactiquement. Malgré quelques grosses occasions des Skyblues dont un penalty sur Jesus qui aurait dû être sifflé, le score en est resté là. Victoire nette et avec la manière de Manchester City qui prend provisoirement la deuxième place au classement. Nouvel échec inquiétant à domicile pour Manchester United qui reste 5e.