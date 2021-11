Classement FIFA : France, Afrique... Le détail

CLASSEMENT FIFA. Alors que le prochain classement Fifa sera dévoilé dans quelques jours, on sait déjà que la Belgique terminera en tête et que la France sera sur le podium.

Si l'officialisation du nouveau classement FIFA interviendra dans quelques jours, on peut déjà vous dire que la Belgique terminera l'année en première position. En tête depuis 2018, la Belgique le restera même si les Diables Rouges ont failli tout perdre dans ces dernières semaines. La faute au Brésil, qui, en cas de victoire face à l'Argentine mardi 16 novembre pouvait ravir la première place. Accrochés, les Brésiliens resteront deuxième. Vainqueur de la Ligue des Nations et des deux derniers matchs de qualification, la France reste 3e et va même grapiller du terrain sur les deux premiers.

Voici le tout dernier classement de la FIFA avec les points, les positions gagnées ou perdues (le top 20 sur notre page)

Belgique 1 832,33 points (0)

Brésil 1 820,36 (0)

France 1 779,24 (+1)

1 779,24 (+1) Italie 1 7350,52 (+1)

Angleterre 1 750,16 (-2)

Argentine 1 738,79 (0)

Espagne 1 687,66 (+1)

Portugal 1 681,73 (-1)

Mexique 1 672,92 (0)

Danemark 1 668,98 (0)

Pays-Bas 1 652,01 (0)

Allemagne 1 642,47 (+2)

États-Unis 1 639,42 (0)

Suisse 1 633,80 (+1)

Uruguay 1 625,67 (-3)

Colombie 1 618,76 (0)

Suède 1618,69 (+1)

Croatie 1 608,84 (-1)

Pays de Galles 1 566,77 (0)

Sénégal, 1 564,95 (0)

Tous les continents sont mélangés pour établir le classement FIFA. Voici le top 20 africain du mois d'octobre 2021.

Sénégal (20e mondial)

Tunisie (27e)

Maroc (29e)

Algérie (30e)

Nigeria (36e)

Egypte (44e)

Ghana (52e)

Côte d'Ivoire (53e)

Cameroun (54e)

Mali (57e)

Burkina Faso (61e)

Afrique du Sud (66e)

RD Congo (67e)

Cap-Vert (76e)

Guinée (79e)

Ouganda (82e)

Bénin (83e)

Zambie (87e)

Gabon (88e)

Congo (97e)

Une nouvelle méthode, entrée en application au mois d'août 2018, est actuellement utilisée par la FIFA. La FIFA a appelé cette nouvelle version "SUM". Avant cette réforme, le classement se basait sur une moyenne, établie sur une certaine période de temps. Le nouveau système procède par addition/soustraction sur un total de points, en fonction des matches gagnés ou perdus. La FIFA explique que les points ajoutés ou soustraits sont en partie définis par la force relative des deux adversaires. Le modèle prend donc en compte la logique qui voudrait qu'une équipe mieux classée obtienne de meilleurs résultats face à un adversaire qui occupe une position inférieure au classement. Pour plus d'informations, vous pouvez retrouver le communiqué juste ici.

