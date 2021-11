"PSG - Nantes : chaîne TV, compo... Où suivre le match en direct"

PSG - Nantes. Leader du championnat de France de Ligue 1, le PSG reçoit le FC Nantes dans l'un des chocs de cette 14e journée de Ligue 1.

Les choses sérieuses reprennent pour le PSG. Après la trêve internationale, la Ligue 1 fait son grand retour. Si Paris veut continuer sa belle série en championnat, les hommes de Pochettino chercheront également à bien préparer la rencontre face à Manchester City prévue la semaine prochaine en Ligue des champions. Mais face à Paris, Nantes n'a rien à perdre comme l'a expliqué le coach Antoine Kombouaré en conférence de presse. L'ancien joueur du PSG ne compte pas faire de sentiments. "Maintenant, je ne me pose plus ce genre de question parce que je m'y suis habitué. Je sais faire la part des choses, il y a une coupure là pendant ce moment-là. Je porte les couleurs du FC Nantes et je n'ai qu'une envie, c'est de taper le PSG. Il y a zéro cadeau, vraiment. Et une fois que c'est fini, on passe à autre chose"

À quelle heure débute PSG - Nantes ?

Le coup d'envoi de la rencontre entre le Paris-Saint-Germain et le FC Nantes pour la 14e journée de Ligue 1 sera donné à 17h depuis le Parc des Princes.

Sur quelle chaîne suivre PSG - Nantes ?

Si vous voulez suivre en direct et en intégralité la rencontre de Ligue 1 entre le PSG et le FC Nantes, il faudra se brancher sur Prime Vidéo qui diffusera en exclusivité la rencontre.

Comme évoqué plus haut, pour pouvoir suivre le match de Ligue 1, une seule solution : Prime Ligue 1. Pour y accéder et voir le match en streaming sur internet, il faut un abonnement pour Amazon Prime + l'option Pass Ligue 1.

Quelles compositions pour Paris et Nantes ?

Pour cette rencontre de Ligue 1, le PSG devra se passer du Brésilien Neymar. "Les examens passés par Neymar à son retour en France ont révélé une petite lésion de l'adducteur de la cuisse gauche. Le Brésilien, qui est resté en salle hier, comme Lionel Messi, est forfait demain. Il demeure incertain pour Manchester City mercredi, sans que l'on puisse déjà l'annoncer forfait à coup sûr." La compo probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos (cap.), A.Diallo (ou Kimpembe), N.Mendes - Wijnaldum, Danilo, Gueye – Di Maria, Mbappé, Messi.

À Nantes, Pallois (suspendu), Pereira da Sa, Emond (blessés), Simon (incertain), Limbombe, Wague, Augustin (écartés) sont absents pour le match. La compo probable : Lafont (cap.) - Corchia, Girotto, Castelletto, Fabio - Bukari, Cyprien, Chirivella, Simon (ou Coco) - Blas, Kolo Muani.

PSG - Nantes en direct

Pas chez vous ? Pas fan de regarder le match à la télévision ? Sachez que la rencontre sera commentée en direct et en intégralité sur cette page. Buts, meilleures actions, résumé et réactions... Vous ne louperez rien !