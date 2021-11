"PSG - Nantes en direct : Paris réduit à 10, suivez le match"

PSG - Nantes. Coup dur pour les Rouge et Bleu. Paris a été réduit à 10 après l'expulsion logique de son gardien, Keylor Navas. Suivez la seconde période de PSG - Nantes en direct.

En direct

Recevoir nos alertes live !

18:34 - Carton jaune pour Verratti Premier carton jaune pour les Rouge et Bleu dans ce PSG - Nantes : Verratti est averti.

18:33 - Parade de Rico Intervention décisive du gardien espagnol sur son premier ballon. Arrêt réflexe du portier du PSG sur une déviation de Blas à bout portant. Paris s'en sort bien sur ce coup-là.

Amazon pass ligue 1 Suivez la Ligue 1 sur Amazon Prime Vidéo pour 9,99 € / mois pendant trois mois (puis 12,99 € / mois). Offre sans engagement réservée aux abonnés Amazon Prime.

Découvrir l'offre

18:32 - Changement pour le PSG C'est Neymar qui fait les frais de cette exclusion de Navas. Le Brésilien est remplacé par Rico. Premier changement parisien dans ce PSG - Nantes.

18:30 - Exclusion logique de Navas Blas est lancé en profondeur plein axe d'un long ballon. Navas sort en dehors de sa surface arrive beaucoup trop tard sur le Nantais et se troue. Carton rouge logique pour le portier parisien.

18:25 - Keylor Navas (Paris Saint-Germain) est expulsé ! Keylor Navas, le joueur de le Paris Saint-Germain, récolte un carton rouge à la 65e minute, dans cette 2e période.

18:20 - Mbappé dans la surface ! Trouvé en profondeur côté gauche, Mbappé accélère entre dans la surface et élimine son vis--à-vis après quelques passements de jambes. Sa passe en retrait est finalement contrée par Girotto. Vigilant.

18:17 - Double changement pour Nantes Deux nouveaux changements pour Antoine Kombouaré dans ce PSG - Nantes : Fabio et Coulibaly sont remplacés par Merlin et Bukari.

18:15 - Kehrer impérial Encore une action chaude pour les Canaris dans ce PSG - Nantes. Muani est parfaitement décale à gauche de la surface et s'apprête à tenter sa chance seul devant Navas. Superbe retour de Kehrer pour contrer la tentative du Nantais.

18:15 - La tête de Coulibaly ! Coco provoque balle au pied sur son côté droit et centre au point de penalty. Coulibaly reprend le cuir de la tête, c'est capté par Navas. Pas de regret, Coulibaly était hors-jeu.

18:07 - Le coup franc nantais Les hommes Kombouaré obtiennent un coup franc dangereux. Le coup franc de Blas est repris du haut du crâne par Girotto, ce n'est pas cadré. Dommage.

18:05 - Début de la 2e période Le coup d’envoi de la 2e mi-temps vient d’être donné par l’arbitre de la rencontre, au Parc des Princes. Le score est de 1-0.

17:57 - La belle ambiance pour les 30 ans du Virage Auteuil Superbe accueil des joueurs du PSG par le Virage Auteuil qui célèbre ses 30 ans. Découvrez en vidéo le tifo du Virage et l'atmosphère du Parc des Princes. ???? Grosse ambiance dans les tribunes pour fêter les 30 ans du Virage Auteuil. De quoi réchauffer tout le monde pour débuter ce @PSG_inside - @FCNantes. #PSGFCN #Ligue1UberEats pic.twitter.com/wvYsu4NzIz — Prime Video Sport France (@PVSportFR) November 20, 2021

17:53 - Paris logiquement dominateur Les Parisiens, premiers au classement, ont logiquement dominé les débats dans cette première mi-temps. 73% de possession pour les Rouge et Bleu et 8 frappes cadrées. Seul bémol, ne pas avoir réussi le break avant la pause.

17:50 - Paris mène à la pause Paris mène logiquement à la pause grâce à un but inscrit par Kylian Mbappé, son 7e but de la saison en Ligue 1 sous les couleurs du PSG. Sans un grand Alban Lafont, le score aurait pu être bien plus large.

17:47 - Les joueurs rentrent au vestiaire au Parc des Princes La supériorité du Paris Saint-Germain est incontestable pour le moment : après ces 45 premières minutes, la possession de balle est indiscutablement en faveur du Paris Saint-Germain (72% contre 28% pour le FC Nantes), qui s’est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 5 tirs cadrés contre 0 tirs cadrés pour le FC Nantes et qui mène donc logiquement dans cette rencontre.

17:42 - Changement pour le FC Nantes Premier changement d'Antoine Kombouaré dans ce PSG - Nantes : Corchia est remplacé par Appiah.

17:41 - Carton jaune pour Chirivella Premier avertissement de ce PSG - Nantes : Chirivella écope d'un carton jaune.

17:38 - Lafont encore ! Nouvel arrêt du gardien de but des Canaris dans ce PSG - Nantes. Verratti trouve Messi d'un ballon bien dosé, l'Argentin tente sa chance. Sa frappe au sol est déviée par Alban Lafont. Encore un très bel arrêt du Français.

17:33 - Le contre nantais ! Contre rapide pour le FC Nantes. Coco déboule sur son couloir droit avant de servir Blas à l'entrée de la surface, la déviation du Nntais est dégagée par la défense parisienne. Le corner ne donnera rien.

17:31 - Déjà 3 arrêts décisifs pour Lafont Après 30 minutes de jeu dans ce PSG - Nantes, le gardien du FC Nantes a déjà réalisé 3 parades. Si les Canaris ne perdent que d'un but c'est indéniablement grâce au portier français.

17:28 - La frappe de Neymar ! Neymar est trouvé plein axe. Le Brésilien trouve Mbappé à l'entrée de la surface qui a vu l'appel de son coéquipier et lui redonne le ballon. Le numéro 10 parisien tente sa chance du bout du pied, c'est encore une fois dévié par Lafont.

17:27 - Neymar loupe son contrôle Les actions chaudes se succèdent pour le PSG. Trouvé côté droit, Messi repique dans l'axe avec son pied gauche et trouve Neymar devant le but d'un amour de ballon. Le Brésilien loupe son contrôle et ne peut enchaîner.

17:21 - La frappe de Mbappé ! Encore un bel arrêt de Lafont. Messi est trouvé à l'entrée de la surface côté gauche par Bernat. L'Argentin temporise, lève la tête et glisse le ballon à Mbappé qui tente sa chance sans contrôler. Sa frappe est déviée par Lafont.

17:19 - Mbappé rejoint ses partenaires Touché sur le contre dangereux des Parisiens, Mbappé qui avait pris une belle semelle au milieu de terrain rejoint finalement ses partenaires. Plus de peur que de mal pour le natif de Bondy.