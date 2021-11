"PSG - Nantes : Messi ouvre son compteur et Paris s'en sort bien, le résumé du match"

19:29 - Le résumé du match

Ce samedi à 17h00, le PSG recevait le FC Nantes pour le compte de la 14e journée de Ligue 1. Une rencontre qui avait des allures de répétition générale avant le déplacement à Manchester pour affronter les Skyblues en Ligue des Champions. Un sentiment renforcé par les choix de Mauricio Pochettino avant le coup d'envoi. Alors qu'il se murmurait que l'entraîneur parisien comptait mettre ses cadres au repos avant la rencontre de C1, l'Espagnol a finalement titularisé son trio offensif (Mbappé, Messi, Neymar) et Verratti au milieu de terrain. Hormis quelques ajustements en défense, le onze parisien avait donc fière allure. Très vite les Rouge et Bleu ont logiquement ouvert le score par l'intermédiaire de Mbappé. Avec beaucoup de réussite, le Français a dévié la frappe de Paredes et trompé Lafont pour inscrire son 7e but en championnat (2e). Dans le premier acte, Paris a déroulé mais n'a finalement pas réussi à inscrire le but du break avant la pause, la faute a un excellent Lafont auteur de 4 arrêts décisifs. Après 45 minutes de jeu, Paris menait donc (1-0). Au retour des vestiaires, Paris a commencé à ronronner et s'est laissé surprendre à plusieurs reprises avant que Keylor Navas se troue sur une mauvaise sortie. Le gardien de but parisien a logiquement été exclu pour son intervention sur Ludovic Blas (65e). Neymar a fait les frais de l'erreur de son coéquipier et c'est Sergi Rico qui est entré dans les buts parisiens à la place du Brésilien. Après une parade de Rico sur une tête à bout portant de Randal Kolo Muani, les Nantais ont profité de leur supériorité numérique pour égaliser. Le cuir est revenu sur le Canari qui a trompé le portier espagnol d'une talonnade bien sentie (76e). Les hommes d'Antoine Kombouaré pensaient alors avoir fait le plus dur et pouvaient même croire à un possible coup de tonnerre au Parc. Mais quelques minutes plus tard sur une passe en profondeur de Messi, Appiah a réalisé une intervention mal maîtrisée et malencontreusement lobé son gardien (82e). Un coup du sort malheureux qui a redonné l'avantage aux Parisiens avant que Lionel Messi, sur un intérieur du pied gauche dont il a le secret, inscrive son premier but en Ligue 1 (87e). Score final (3-1), Paris s'en est bien sorti grâce à ses individualités et compte désormais 13 longueurs d'avance en attendant le match de son dauphin lensois.