"Metz - Bordeaux : les deux équipes dos à dos, revivez les temps forts du match"

Le duel a été serré aujourd’hui entre le FC Metz et les Girondins de Bordeaux (3-3) et chaque équipe a tour à tour démontré sa supériorité. Ainsi, les Girondins de Bordeaux affiche un taux de possession de balle supérieur (47% -53%) mais c’est en revanche son adversaire qui a réussi le plus de tirs cadrés (9 contre 5). Le score final semble donc logique à l’issue cette rencontre.

16:47 - Un coup franc va permettre au FC Metz d'écarter le danger

L'arbitre siffle un coup franc bienvenu en faveur des Messins qui se trouvaient acculés à quelques mètres de leur ligne de but et pouvaient voir les Girondins de Bordeaux inscrire un but à l'issue de cette action. On se dirige donc vers un nul alors que nous sommes dans le dernier quart d'heure de cette confrontation.