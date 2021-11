"Troyes - Saint-Etienne : l'ESTAC Troyes chute (0-1), les temps forts du match"

Les statistiques témoignent de la domination de l'AS Saint-Etienne : après ce duel, la possession de balle s’affiche nettement à son avantage (60% contre 40% pour l'ESTAC Troyes). Les Stéphanois se sont d'ailleurs créés le plus d'occasions sérieuses, avec 4 tirs cadrés contre 3 tirs cadrés pour ESTAC Troyes, et remportent donc logiquement ce duel (0-1).

L'AS Saint-Etienne bénéficie d'un coup franc dans la moitié de terrain adverse qui pourrait lui permettre d'aller de l'avant et (pourquoi pas) de prendre le large dans cette 2e période. Une occasion très intéressante alors que nous arrivons dans les ultimes minutes de ce duel.

L'AS Saint-Etienne obtient un coup franc dans son pré carré qui va lui permettre de se dégager et de conserver son avance au score (0-1) dans cette 2e période. Un coup franc salvateur pour les Stéphanois à l'approche de l'issue de la rencontre !

Florent Batta signale un remplacement : Zaydou Youssouf est rappelé sur le banc de touche et El Hadji Dieye fait son entrée pour l'AS Saint-Etienne.

L'ESTAC Troyes obtient un coup franc dans cette 2e période, qui va être joué dans quelques secondes. En avance au tableau d'affichage, les Stéphanois semblent commettre plus de fautes ayant concédé pour le moment 13 coup francs contre 12 coup francs tandis que nous jouons la 83e minute de jeu au Stade de l'Aube.

16:38 - L'AS Saint-Etienne obtient un très bon coup franc !

Quel coup franc dangereux pour l'AS Saint-Etienne ! Florent Batta siffle une faute contre les Troyens qui se retrouvent assiégés à quelques mètres de leurs buts et vont devoir défendre leurs cages bec et ongles. Un nouveau but serait fatal dans ces dernières minutes de la partie.