"Clermont - Nice : l'OGC Nice fait le job, ce qu'il faut retenir"

Après ce duel, la possession de balle est légèrement à l’avantage de l'OGC Nice (51% contre 49% pour Clermont Foot), qui s’impose donc (1-2). Pourtant, c'est le Clermont Foot qui s'est créé le plus d’opportunités avec 6 tirs cadrés contre 4 tirs cadrés pour OGC Nice.

Stephanie Frappart siffle un coup de pied de coin en faveur du Clermont Foot. Menés au score (1-2) dans cette 2e période, les Clermontois vont tenter de de créer le danger devant le but de l'OGC Nice en amenant de la taille dans la surface de réparation.

Un joueur de l'OGC Nice est sanctionné d'un hors-jeu et permet à ses adversaires de se dégager. Nous jouons la 79e minute de jeu dans cette partie.

Stephanie Frappart siffle un hors-jeu à l'encontre de l'OGC Nice, dont l'un des joueurs était en position illicite. Nous en sommes à 1 hors-jeux pour le Clermont Foot et 1 hors-jeux pour l'OGC Nice.

Quel coup franc précieux pour le Clermont Foot ! Alors que nous sommes dans les derniers instants de jeu au Stade Gabriel Montpied, Stephanie Frappart siffle une faute contre les Niçois qui se retrouvent assiégés à quelques mètres de leurs buts et vont devoir repousser une nouvelle action adverse. Un nouveau but serait décisif à ce moment du match.

Amine Gouiri vient de trouver l'ouverture et redonne l'avantage à l'OGC Nice à la 82e minute de jeu ! La confrontation prend une nouvelle tournure au Stade Gabriel Montpied : le score passe à 1 à 2 dans cette 2e mi-temps.

C'est un nouveau corner qui est obtenu à l'instant par l'OGC Nice, qui va avoir la possibilité de porter le danger devant la cage adverse et pourquoi pas de de prendre l’avantage au score (1-1).

Situation intéressante pour l'OGC Nice : la tentative est cadrée mais le gardien adverse est vigilant et peut se dégager.

Le Clermont Foot bénéficie d'un coup franc dans cette 2e période, qui va être frappé dans quelques secondes. Le score est toujours à égalité dans ce match Clermont - Nice, mais les Niçois semblent commettre plus de fautes ayant concédé pour l'instant 12 coup francs contre 7 tandis que nous disputons la 79e minute de jeu au Stade Gabriel Montpied.

Voilà un but qui change tout : l'OGC Nice revient au score à la 76e minute de jeu dans cette 2e mi-temps. C'est Justin Kluivert qui a remis les compteurs à zéro. Le score est de 1 à 1 au Stade Gabriel Montpied !

L'arbitre vient d'accorder un 11e coup franc au bénéfice du Clermont Foot. Le cumul des stats concernant les coups francs est d'ailleurs à son avantage avec 5 coups de pied arrêtés de plus que les Niçois. Le score est toujours de 1-0 à Clermont-Ferrand

18:26 - L'arbitre siffle un coup franc pour le Clermont Foot

Le Clermont Foot gagne un coup franc dans la moitié de terrain adverse qui pourrait lui permettre d'avoir une occasion sérieuse et de marquer un but de plus dans cette 2e mi-temps. Nous jouons la 65e minute de jeu au Stade Gabriel Montpied.