"Lyon - OM en direct : Payet touché par une bouteille, le match définitivement interrompu"

Lyon - OM. Le match entre l'Olympique lyonnais et l'Olympique de Marseille, comptant pour la 14e journée de Ligue 1, ne reprendra pas ce dimanche 21 novembre. Il a été interrompu après trois minutes de jeu seulement, lorsque Dimitri Payet a été touché par un projectile à la tête au moment de tirer un corner.

23:27 - OL-OM définitivement arrêté Ce choc tant attendu de la 14e journée de Ligue 1 entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille n'aura donc duré que trois minutes ce dimanche 21 novembre au Groupama Stadium. Le temps que Dimitri Payet reçoive une bouteille d'eau dans la tête au moment de frapper un corner dès la troisième minute. Le match a été aussitôt interrompu par M. Buquet. L'annonce de l'interruption définitive de la rencontre est arrivée deux heures plus tard, après une annonce contradictoire de la part du speaker du Groupama Stadium plus d'une heure après l'interruption.

23:16 - M. Buquet donne sa version des faits Alors que le président de Lyon Jean-Michel Aulas a évoqué un revirement de situation de la part de M. Buquet ce soir concernant la reprise du match, ce que n'a pas confirmé Pablo Longoria, le président de l'OM, Ruddy Buquet est venu s'expliquer au micro d'Amazon Prime pour donner sa version des faits: "On aurait aimé que ça se passe autrement. Ma décision sportive a toujours été de ne pas reprendre le match. Il a été évoqué des risques de troubles à l'ordre public, qui ont été pris en considération dans un premier temps. Mais je maintiens que ma décision était de ne pas reprendre. Après, il y a d'autres considérations à prendre en compte. Mais ma décision était de ne pas reprendre, pour des raisons sportives évidentes. In fine, la décision de ne pas reprendre, c'est moi qui l'ai prise."

23:10 - OM-Longoria: "Payet est touché psychologiquement" Pablo Longoria, le président de l'Olympique de Marseille, est revenu sur l'état de santé de Dimitri Payet au micro d'Amazon Prime: "Il est touché psychologiquement. Ce n'est pas normal ce qu'il s'est passé. On a toujours condamné tout type de violence. Ca touche, psychologiquement, tout le monde. Personne ne peut être content ce soir. Il était très touché quand je suis rentré aux vestiaires, avec une poche de glaçons sur la tête dans l'infirmerie. Ce n'était pas agréable de voir un de mes joueurs comme ça."

23:06 - OM-Longoria: "C'est une soirée noire" Le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, est lui aussi venu donner sa version des faits au micro d'Amazon prime sur cette soirée mouvementée au Groupama Stadium: "Ca a toujours été la position du club depuis les premiers moments que c'était à l'arbitre de prendre la décision. Sa décision sportive était de faire arrêter le match. On a demandé de constater l'état psychologique de nos joueurs. C'est une soirée noire, encore, pour le football. On vient ici pour faire un match de football et on ne peut pas accepter ces décisions."

23:00 - OL-Aulas: "Le match pouvait reprendre sans problème" Pour le président de l'Olympique lyonnais Jean-Michel Aulas, qui s'est exprimé sur Amazon Prime, "la sécurité était assurée" au Groupama Stadium: "Il y a eu un geste d'une personne qui a été arrêtée. Il y a des matchs avec des incidents tous les jours. Le match pouvait reprendre sans problème. La question était de savoir pourquoi ça a été si long. On s'est réunis avec le préfet, la Ligue représentée par ses délégués et c'est l'arbitre qui a pris la décision. D'une part parce qu'il n'y avait aucun risque de jet de projectiles avec des solutions mises en place et l'auteur a été appréhendé. La longueur de la décision est incompréhensible. On a laissé penser aux personnes présentes dans le stade qu'on pouvait reprendre avant de finalement ne pas reprendre, pas sous la pression d'une bouteille mais des dirigeants de Marseille, qui ne voulaient pas reprendre." Le président de l'OL regrette surtout le temps pris pour parvenir à cette décision et surtout le revirement de situation de M. Buquet.

22:50 - OL-Aulas: "La décision est vraiment incompréhensible" Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique lyonnais, s'est exprimé au micro d'Amazon Prime et a donné sa version de cette soirée au Groupama Stadium: "La bouteille lancée sur Dimitri (Payet, ndlr) a créé une situation incroyable. Les services de sécurité de l'OL ont tout de suite réagi puisque l'individu a été interpellé. Il n'est pas en relation avec les groupes de supporters. On avait, avec le préfet, imaginé que le match puisse reprendre et l'arbitre, M. Buquet, avait décidé la reprise du match. Et puis quand M. Buquet a fait cette annonce au capitaine, à l'entraîneur et aux joueurs de l'OM, il y a eu une réaction extrêmement violente de la part des Marseillais, qui n'ont pas compris. Ils ont demandé à M. Buquet d'aller prendre des nouvelles de Dimitri. J'en profite pour dire qu'on est catastrophés par ce qui est arrivé à Payet. Le médecin de Marseille m'a confirmé qu'il y avait plus de peur que de mal maintenant. On lui présente, au nom du supporter incarcéré, nos excuses. Il y a eu une telle réaction des Marseillais que M. Buquet a demandé à revoir le préfet et à inverser sa décision. C'est pour cela que ça été très long. La décision est vraiment incompréhensible puisque tout le monde avait entendu M. Buquet prendre cette décision. A-t-il raison ou tort ? Ce n'est pas à nous de juger. On est bien organisés ici sur le plan de la sécurité et l'auteur a été incarcéré, on pense que le match pouvait reprendre sans aucun problème."

22:42 - La rencontre ne reprendra pas Le speaker du Groupama Stadium officialise ce que tout le monde attendait depuis plusieurs dizaines de minutes: le match ne reprendre pas, presque deux heures après l'interruption du match dès la 3e minute de jeu lorsque Dimitri Payet a reçu une bouteille d'eau dans le crâne.

22:40 - Le Groupama Stadium s'est vidé Après bientôt deux heures d'interruption et alors qu'on ne sait toujours pas ce qu'il se passera maintenant, les spectateurs présents au Groupama Stadium en ont marre d'attendre une information qui n'arrive pas. Une grande partie est déjà partie et a quitté les travées du stade de Décines. Mis à part les deux kops, le stade est quasiment vide.

22:32 - Le communiqué de la LFP sur les incidents La LFP vient de publier un communiqué concernant les incidents de la soirée au Groupama Stadium et dit notamment "regretter la décision de reprise du match". ???? La LFP a publié un communiqué concernant les incidents ⤵



???? "La LFP condamne fermement la violente agression dont a été victime Dimitri Payet lors de la rencontre OL-OM. Suite à cette lâche agression, il a été également la cible d’insultes à caractère discriminatoire." — RMC Sport (@RMCsport) November 21, 2021

22:28 - Certains supporteurs s'en vont Après plus d'une heure et demie d'interruption de match, certains supporteurs décident de quitter le Groupama Stadium. Il n'y a toujours eu aucune information depuis l'annonce de la reprise du match il y a une vingtaine de minutes maintenant.

22:24 - Les Lyonnais rentrent aux vestiaires M. Buquet est allé dans le vestiaire marseillais, peut-être pour s'enquérir de la santé de Dimitri Payet, alors que les joueurs lyonnais reviennent dans les vestiaires après avoir passé plus de dix minutes à s'échauffer pour rien. L'incompréhension règne toujours au Groupama Stadium.

22:18 - Les Lyonnais à l'échauffement Les joueurs de l'Olympique lyonnais s'échauffent depuis quelques instants sur la pelouse du Groupama Stadium, dans l'incompréhension puisque les Marseillais sont toujours aux vestiaires et ne semblent pas vouloir reprendre. Mis à part l'annonce du speaker il y a quelques minutes, aucune autre information n'a été donnée.

22:12 - Les Lyonnais sortent sur la pelouse Les joueurs de l'Olympique lyonnais sortent sur les applaudissements du public pour reprendre leur échauffement. Mais comme à Nice fin août, les Marseillais sont eux restés aux vestiaires et il est difficile d'imaginer les joueurs de l'OM reprendre...

22:11 - Les joueurs sont toujours aux vestiaires Le staff lyonnais semble préparer l'échauffement de ses joueurs mais les Lyonnais ne sont pas encore sortis. Du côté marseillais, les discussions continuent mais les joueurs ne semblent pas vouloir reprendre. Selon les informations du diffuseur Amazon Prime, Dimitri Payet n'est pas en état de reprendre.

22:06 - Le match va reprendre Le speaker du Groupama Stadium vient de l'annoncer, le match va reprendre. Mais au moindre incident, le match sera définitivement arrêté, selon le speaker. Au vu des premières images, les Marseillais semblent furieux, à l'image d'Alvaro Gonzalez qui a enfoncé une porte dans les couloirs d'un coup de pied.

21:58 - Une heure d'interruption Le match a été interrompu depuis plus d'une heure maintenant alors qu'il n'y a toujours pas eu d'annonce. Il semble y avoir du mouvement dans les couloirs du Groupama Stadium, puisque Steve Mandanda est notamment sorti du vestiaire marseillais en compagnie de l'adjoint de Jorge Sampaoli, Pancho Abadornado.

21:50 - Payet ne serait pas apte à reprendre Selon les informations du diffuseur Amazon Prime, Dimitri Payet ne serait pas prêt à reprendre après avoir reçu cette bouteille dans le crâne il y a maintenant 50 minutes. C'est parfaitement compréhensible mais il est difficile d'imaginer l'OM accepter de reprendre dans ces conditions.

21:43 - Anthony Lopes désespéré Aperçu dans les couloirs du Groupama Stadium, le gardien de l'OL Anthony Lopes a semblé désespéré, 45 minutes après l'interruption du match. Il est en tout cas en baskets, et non plus en crampons. Les arbitres sont rentrés dans leur vestiaire, ce qui signifie la fin de la réunion de crise. Mais il n'y a toujours aucune annonce...

21:35 - Le match toujours arrêté Plus de 40 minutes après l'interruption du match entre Lyon et l'OM après un jet de bouteille sur Dimitri Payet, les joueurs sont toujours aux vestiaires et aucune annonce officielle n'a été faite. Selon le diffuseur Amazon Prime, l'arbitre M. Buquet ne voudrait pas reprendre, tout comme les joueurs marseillais. Le préfet souhaite lui que le match reprenne.

21:28 - Les Lyonnais prêts à reprendre Les joueurs de l'Olympique lyonnais sont sortis du vestiaire et sont dans les couloirs du Groupama Stadium, visiblement prêts à reprendre le match. Mais la porte du vestiaire marseillais reste toujours fermée...

21:24 - Les discussions se poursuivent Alors que le match est interrompu depuis plus de trente minutes maintenant, les équipes de Lyon et de l'OM sont toujours aux vestiaires. Une réunion de crise entre les deux clubs, les arbitres et la LFP se poursuit dans les couloirs du Groupama Stadium. Aucune annonce n'a été faite.

21:18 - Le coupable repéré et arrêté Selon le diffuseur Amazon Prime, l'individu coupable d'avoir jeté la bouteille d'eau sur Dimitri Payet a été repéré, arrêté et sorti du Groupama Stadium. Le match est toujours interrompu, sans que l'on sache encore s'il reprendra.

21:10 - Les images de l'agression sur Dimitri Payet Le match est interrompu depuis désormais près de 20 minutes après un jet de bouteille sur Dimitri Payet qui s'apprêtait à frapper un corner. Le milieu offensif marseillais est resté sonné sur la pelouse plusieurs minutes avant de se relever et de rentrer aux vestiaires avec une poche de glace sur le crâne. Sonné, Dimitri Payet se relève et sort du terrain sous des chants insultants de la part du public lyonnais. pic.twitter.com/MlI3NUhPPY — RMC Sport (@RMCsport) November 21, 2021

21:05 - Aucune annonce jusqu'ici Il n'y a eu aucune annonce officielle de la part des arbitres ou de la LFP jusqu'ici concernant la reprise éventuelle de la rencontre. Pour rappel, à Nice fin août, après des incidents du même acabit, les joueurs de l'OM, agressés par plusieurs spectateurs après un jet de bouteille déjà sur Dimitri Payet, avaient refusé de reprendre le match.