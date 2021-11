"Lyon - OM en direct : Payet touché par une bouteille, le match arrêté"

Lyon - OM. Le match entre l'Olympique lyonnais et l'Olympique de Marseille a été arrêté après seulement trois minutes de jeu ce dimanche soir en clôture de la 14e journée de Ligue 1. Dimitri Payet a été touché par un projectile à la tête au moment de tirer un corner.

En direct

Recevoir nos alertes live !

21:35 - Le match toujours arrêté Plus de 40 minutes après l'interruption du match entre Lyon et l'OM après un jet de bouteille sur Dimitri Payet, les joueurs sont toujours aux vestiaires et aucune annonce officielle n'a été faite. Selon le diffuseur Amazon Prime, l'arbitre M. Buquet ne voudrait pas reprendre, tout comme les joueurs marseillais. Le préfet souhaite lui que le match reprenne.

21:28 - Les Lyonnais prêts à reprendre Les joueurs de l'Olympique lyonnais sont sortis du vestiaire et sont dans les couloirs du Groupama Stadium, visiblement prêts à reprendre le match. Mais la porte du vestiaire marseillais reste toujours fermée...

Amazon pass ligue 1 Suivez la Ligue 1 sur Amazon Prime Vidéo pour 9,99 € / mois pendant trois mois (puis 12,99 € / mois). Offre sans engagement réservée aux abonnés Amazon Prime.

Découvrir l'offre

21:24 - Les discussions se poursuivent Alors que le match est interrompu depuis plus de trente minutes maintenant, les équipes de Lyon et de l'OM sont toujours aux vestiaires. Une réunion de crise entre les deux clubs, les arbitres et la LFP se poursuit dans les couloirs du Groupama Stadium. Aucune annonce n'a été faite.

21:18 - Le coupable repéré et arrêté Selon le diffuseur Amazon Prime, l'individu coupable d'avoir jeté la bouteille d'eau sur Dimitri Payet a été repéré, arrêté et sorti du Groupama Stadium. Le match est toujours interrompu, sans que l'on sache encore s'il reprendra.

21:10 - Les images de l'agression sur Dimitri Payet Le match est interrompu depuis désormais près de 20 minutes après un jet de bouteille sur Dimitri Payet qui s'apprêtait à frapper un corner. Le milieu offensif marseillais est resté sonné sur la pelouse plusieurs minutes avant de se relever et de rentrer aux vestiaires avec une poche de glace sur le crâne. Sonné, Dimitri Payet se relève et sort du terrain sous des chants insultants de la part du public lyonnais. pic.twitter.com/MlI3NUhPPY — RMC Sport (@RMCsport) November 21, 2021

21:05 - Aucune annonce jusqu'ici Il n'y a eu aucune annonce officielle de la part des arbitres ou de la LFP jusqu'ici concernant la reprise éventuelle de la rencontre. Pour rappel, à Nice fin août, après des incidents du même acabit, les joueurs de l'OM, agressés par plusieurs spectateurs après un jet de bouteille déjà sur Dimitri Payet, avaient refusé de reprendre le match.

20:58 - Les joueurs sont aux vestiaires, le match arrêté Les joueurs de l'Olympique lyonnais, ainsi que Dimitri Payet, sont rentrés aux vestiaires. Ruddy Buquet a interrompu la rencontre et reste maintenant à savoir si le match va reprendre.

20:53 - Les joueurs de l'OM rentrent aux vestiaires Alors que Dimitri Payet est soigné par le staff médical de l'OM, les joueurs marseillais sont renvoyés aux vestiaires pour l'instant. Certains Lyonnais rentrent également... Le jeu est arrêté.

20:51 - Payet heurté par un projectile Dimitri Payet s'apprête à tirer le corner quand il est heurté par une bouteille en plastique remplie dans la tête. Le joueur marseillais s'écroule et le jeu est évidemment arrêté...

20:49 - Premier corner en faveur de l'OM Konrad De La Fuente obtient un premier corner en faveur de l'OM dans ces premières minutes, sur le côté gauche. Dimitri Payet est évidemment à la baguette pour le frapper mais en est empêché par des projectiles.

20:46 - ⏱️ Ruddy Buquet lance le match entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique Marseille au Groupama Stadium ! Le coup d’envoi de cette rencontre entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique Marseille a été donné par l’arbitre de la rencontre, à Lyon.

20:43 - Les joueurs pénètrent sur la pelouse Les joueurs de Lyon et de l'OM pénètrent sur la pelouse du Groupama Stadium de Décines dans une très belle ambiance ! Le coup d'envoi de ce choc de la 14e journée de Ligue 1 sera donné dans quelques instants par l'arbitre Ruddy Buquet.

20:38 - Marseille veut revenir sur Nice L'Olympique de Marseille a été mis sous pression avant ce match à Lyon ce dimanche soir par la victoire de l'OGC Nice à Clermont (1-2), grâce notamment à Amine Gouiri. Si l'OM veut rester sur le podium et revenir à la hauteur du Gym, actuel deuxième du classement de Ligue 1 derrière le PSG, l'OM doit s'imposer au Groupama Stadium. Rennes s'est aussi imposé devant Montpellier samedi (2-0) alors que le RC Lens, actuel 4e, s'est écroulé à Brest (4-0) ce dimanche.

20:32 - L'OL veut se relancer Après la fessée d'envergure reçue à Rennes avant la trêve internationale (1-4) et l'annonce en milieu de semaine par Juninho de son départ à la fin de la saison, l'Olympique lyonnais reçoit l'Olympique de Marseille dans un contexte où tout autre résultat qu'une victoire serait une déception pour le club de Jean-Michel Aulas. Surtout que l'OL est la seule équipe encore invaincue à domicile en Ligue 1, avec Paris, même si le club lyonnais reste celui qui concède le plus de tirs cadrés dans les cinq grands championnats.

20:26 - Duel à distance entre Paqueta et Payet Le Brésilien Lucas Paqueta et Dimitri Payet sont deux des hommes les plus en forme dans ce début de saison en Ligue 1. L'influence de ces deux joueurs sur le jeu de l'Olympique lyonnais et de l'Olympique de Marseille se ressent sur le plan statistique. Lucas Paqueta est impliqué directement sur 33% des buts de l'OL, avec 5 buts et 2 passes décisives, alors que ce pourcentage monte à 40% pour Dimitri Payet, avec 6 buts et 2 passes décisives. Les deux maîtres à jouer de leur équipe seront forcément au centre de l'attention ce dimanche soir.

20:18 - 56 000 spectateurs attendus La LFP a décidé de fermer la tribune des supporters adverses au Groupama Stadium pour le match entre Lyon et l'Olympique de Marseille ce dimanche soir. Les supporters de l'OM ne devront donc pas afficher leur appartenance au club marseillais. L'affluence espérée tournera autour de 56 000 spectateurs, soit tout simplement la meilleure depuis le début de saison pour l'OL.

20:10 - OM: Lopez, Lirola et De La Fuente titulaires Jorge Sampaoli doit se passer ce soir des services de l'international turc Cengiz Ünder et de Leonardo Balerdi, suspendu. Pour cela, le technicien argentin a choisi Pol Lirola à droite et Konrad De La Fuente à gauche. Dans le but, après avoir été aligné contre Metz début novembre après deux mois sur le banc, Steve Mandanda est à nouveau remplaçant ce soir au Groupama Stadium. Le onze de départ de l'OM: P. Lopez - Saliba, Caleta-Car, L. Peres - Rongier, B. Kamara - Lirola, Guendouzi, Payet, De La Fuente - Milik. ???? ???????? ???????????????????? #OLOM ⚔️



Les 11 olympiens choisis par ???????????????????? ???????????????????????????????? pour débuter la rencontre ! ???? pic.twitter.com/wbXsH8WGxt — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 21, 2021

20:03 - OL: Diomandé titulaire, Paqueta avant-centre Pour son premier match à la tête de Lyon face à l'Olympique de Marseille, Peter Bosz n'a pas choisi d'aligner Moussa Dembélé, de retour dans le groupe lyonnais après deux mois d'absence. Lucas Paqueta hérite donc une nouvelle fois du rôle d'attaquant dans le 4-2-3-1 lyonnais. Toko Ekambi et Shaqiri occupent les ailes, avec Houssem Aouar derrière Paqueta. Malo Gusto est titulaire sur la droite de la défense, en l'absence de Léo Dubois, blessé avec les Bleus tandis que Diomandé a été préféré à Denayer. Le onze de départ de l'OL: Lopes - Gusto, Diomandé, Boateng, Emerson - Guimaraes, Caqueret - Shaqiri, Aouar, Toko Ekambi - Paqueta. Le XI de départ lyonnais pour affronter Marseille ! ????????????#OLOM pic.twitter.com/nQSR5ZnWil — Olympique Lyonnais (@OL) November 21, 2021

19:55 - Lyon invaincu à domicile face à l'OM depuis 14 ans Lyon reste sur une très bonne série à domicile face aux Marseillais en Ligue 1. Les Lyonnais sont effectivement invaincus chez eux face à l'OM depuis 14 ans. Pour voir les Marseillais s'imposer à Lyon en L1, il faut remonter à novembre 2007 et une victoire remportée grâce à un doublé de Mamadou Niang (2-1). Si l'on rassemble les rencontres au Vélodrome ainsi qu'à Lyon, l'Olympique lyonnais ne s'est incliné qu'à quatre reprises en L1 face à l'OM depuis cette soirée de novembre. En revanche, l'OL reste actuellement sur une série de trois matchs consécutifs sans victoire en Ligue 1 face aux Marseillais, une première depuis 6 ans.