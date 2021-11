"Lyon - OM : heure, chaîne TV, compo probable... Où voir le match de foot en direct ?"

Lyon - OM. La 14e journée de Ligue 1 va se conclure ce dimanche 21 novembre avec le choc des Olympiques entre Lyon et Marseille.

Le choc de la 14e journée de Ligue 1 est prévu pour ce dimanche avec le duel très attendu entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille. Après un bon début de saison, les Marseillais ont un peu plus de mal depuis quelques journées et rétrogradent au classement. 4e avant cette journée, Marseille espère rester au contact du peloton de tête dans une semaine qui s'annonce décisive avec le match de Ligue Europa jeudi face à Galatasaray.

Pour Lyon, la donne est différente. Seulement 7e au classement au départ de la 14e journée avec 15 points de retard sur le PSG et 4 sur son adversaire du soir, les coéquipiers de Lucas Paqueta ne doivent plus perdre de points, surtout sur ses adversaires pour le podium.

À quelle heure débute le match Lyon - OM ?

Le coup d'envoi du dernier match de la 14e journée de Ligue 1 sera donné à 20H45 depuis le Groupama Stadium de Lyon. La rencontre sera arbitrée par Ruddy Buquet.

Où et sur quelle chaine suivre la rencontre entre Lyon et Marseille ?

Le choc des Olympiques pour le dernier match de la 14e journée de Ligue 1 sera diffusé en exclusivité sur la chaîne Amazon Prime Ligue 1 dès 20h30.

Si vous voulez suivre la rencontre en direct via un lien streaming internet, il faudra vous connecter sur votre compte Amazon Prime vidéo qui vous permettra d'accéder à l'option Ligue 1, soumise également à un abonnement.

Quelles compositions probables pour Lyon et Marseille ?

Pour ce choc, plusieurs incertitudes règnent autour de la composition de l'OL. Kadewere est suspendu, Keyta, Dubois sont blessés, Reine-Adélaïde est en phase de reprise alors que Lopes est incertain. La compo probable de l'OL : Lopes (ou Pollersbeck) - Gusto, Boateng, Denayer, Emerson - B.Guimaraes, Caqueret - Shaqiri, Aouar (cap.), Toko Ekambi - Paqueta. Du côté de l'OM, Jorge Sampaoli peut compter sur presque tout son effectif, seul Balerdi, suspendu, est absent même si Cengiz Under, touché au dos et forfait avec la Turquie pour les matches de qualification à la coupe du monde 2022, s'est entraîné à part. La compo probable : P.Lopez - Saliba, Caleta-Car, L.Peres - Rongier, Bo.Kamara - Lirola, Guendouzi, Payet (cap.), Ünder - Milik.

Lyon - OM en direct

Il vous reste une option pour suivre en direct et en intégralité le choc de la 14e journée de Ligue 1 entre Lyon et Marseille, suivre le match en live commenté sur cette page spéciale. Buts, meilleures actions, résumé et réactions... Toute la rencontre sera commentée sur Linternaute.