"Young Boys - Atalanta : une bonne option pour l'Atalanta Bergame, le match en direct"

22:21 - Un coup franc va permettre aux Young Boys Berne de se donner de l'air

Les Young Boys Berne bénéficie d'un coup franc à quelques mètres de sa propre ligne de but qui va lui permettre de se dégager et d'éviter de prendre un nouveau but (1-2) dans cette 2e période. Nous disputons la 64e minute de jeu au Stade Wandkorf.