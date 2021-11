"Lille - Salzbourg en direct : le Losc bien parti, suivez le match"

Wöber se charge de frapper un coup franc concédé par Xeka à environ 30 mètres du but. Il parvient à passer par-dessus le mur mais Grbic peut facilement capter le ballon.

Lille a mal entamé cette deuxième période et continue de subir. Les Autrichiens se procurent un nouveau corner mais cette fois encore, les Lillois repoussent le danger, tant bien que mal.

Pour une fois, Adeyemi parvient à fausser compagnie à Tiago Djalo et pénètre dans la surface le long de ligne avant de centrer en retrait mais l'expérimenté José Fonte est là pour écarter le danger !

Reinildo réalise un superbe rush sur le côté gauche après un bon relais avec Bamba au milieu. Il élimine Onguéné et pénètre dans la surface avant de centrer en retrait pour Yilmaz mais Wöber sauve Salzbourg en déviant ce centre...

Burak Yilmaz se charge de frapper le coup franc, situé au même endroit d'où il avait marqué à Salzbourg lors du match aller. Mais, cette fois, le Turc frappe juste au-dessus du but !

Sur le côté droit, Aaronson parvient à s'avancer et à trouver l'espace pour centrer en direction de Sesko, qui se jette pour reprendre le ballon mais il lui manque quelques centimètres... heureusement pour Lille !

C’est reparti entre le Lille OSC et le FC Salzbourg, à Lille, où Anthony Taylor siffle le coup d’envoi. Le rappel du score : 1-0.

Après 45 minutes de jeu, Lille mène à la pause face au RB Salzbourg grâce à un but de Jonathan David, à la suite d'un beau travail de Burak Yilmaz (31e, 1-0). Grâce à ce but, son deuxième de la saison en Ligue des champions , le Losc est virtuellement premier du groupe G, puisque dans l'autre match de la poule, Séville mène devant Wolfsburg (1-0). Les Lillois doivent continuer sur ce rythme-là pour assurer leur première victoire à domicile dans la compétition.

A l’issue de ce premier round, la possession de balle est il est vrai à l’avantage du Lille OSC (55% contre 45% pour le FC Salzbourg), qui mène au score (1-0). Pourtant, les deux équipes se sont créées autant d’opportunités devant le but avec 1 tirs cadrés chacune.

21:38 - David bousculé dans la surface

Weah réalise un superbe débordement sur le côté droit et parvient à centrer en bout de course en retrait pour David. Le Canadien contrôle mais s'emmêle les pinceaux et ne frappe pas. Il s'écroule, recherchant un penalty, mais M. Taylor ne se laisse pas avoir.