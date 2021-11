"Lille - Salzbourg : le Losc remercie David, le résumé du match"

Lille - Salzbourg. Jonathan David a offert la victoire au Losc, mardi soir lors de la 5e journée de la Ligue des champions, en inscrivant le seul but du match face au RB Salzbourg (1-0). Grâce à ce succès, Lille prend la tête du groupe G. Découvrez le résumé du match.

En direct

Recevoir nos alertes live !

23:22 - Le résumé du match: Lille gagne, dans la souffrance Replacé dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale par sa victoire à Séville (0-1) lors de la dernière journée, le Losc recevait le leader du groupe G, le RB Salzbourg, avec la ferme intention de s'imposer pour faire un pas vers la suite de la C1. C'est pourtant les Autrichiens qui entament le mieux cette rencontre, avec notamment une frappe d'Ulmer (11e). Après un premier quart d'heure compliqué, Lille ressort la tête de l'eau petit à petit. Yilmaz manque d'abord une reprise (27e) avant de réaliser un festival dans la surface qui profite à Jonathan David, qui marque de près (1-0, 31e). En deuxième mi-temps, Lille ne parvient pas à mettre le pied sur le ballon et continue de subir la domination autrichienne, mais le RB Salzbourg ne parvient pas à inquiéter réellement le gardien lillois Ivo Grbic, qui aura finalement passé une soirée tranquille. Ce but de Jonathan David suffit donc largement pour le Losc (1-0) ce mardi soir. Un succès qui permet à Lille de prendre la tête du groupe G de la Ligue des champions. Mauvaise nouvelle en revanche pour le déplacement, décisif pour la qualification en huitièmes de finale, à Wolfsburg lors de la dernière journée de la phase de poules, Bamba et Xeka seront suspendus, après des cartons jaunes reçus ce soir.

23:11 - Lille-David: "Gagner dans ce stade, c'est incroyable" Unique buteur du match, Jonathan David avait évidemment le sourire après le coup de sifflet final ce mardi au stade Pierre-Mauroy et cette victoire du Losc devant Salzbourg (1-0) au micro de Canal+. ????️ : "On savait à quel point ce match était important (...). C'est la Ligue des Champions et gagner dans ce stade c'est incroyable."@itsJoDavid au micro de @LaurentPaganel1 après la victoire du LOSC (1-0) ????️#UCL I #LOSCSAL



▶️ https://t.co/IH2nOcYw4F pic.twitter.com/YuGCFKYQPN — Canal Football Club (@CanalFootClub) November 23, 2021

23:06 - Jonathan David a marqué le seul but du match Comme souvent cette saison, Lille a pu compter sur Jonathan David pour faire la différence et pour obtenir la victoire. L'attaquant international canadien a inscrit le seul but du match après un beau travail de Burak Yilmaz (31e). Notre caméra isolée sur Jonathan David pendant le but lillois ????⚽️#UCL I #LOSCSAL



▶️ https://t.co/IH2nOcYw4F pic.twitter.com/oE7TRUKxbu — Canal Football Club (@CanalFootClub) November 23, 2021

22:59 - Lille prend la tête du groupe G Grâce à ce succès face au RB Salzbourg, mardi soir (1-0) lors de la 5e journée de la Ligue des champions, Lille s'empare de la tête du groupe G, à une journée de la fin de la phase de poules. Le Losc compte un point d'avance sur le club autrichien, deux sur le FC Séville et trois sur Wolfsburg. Ce soir, les Andalous ont battu les Allemands (2-0). Ces résultats signifient que Lille n'aura besoin que d'un point à Wolfsburg lors de la dernière journée pour se qualifier pour les huitièmes de finale.

22:54 - ⌛ Fin du match au Stade Pierre Mauroy (1-0) ! A l’issue de cette rencontre, la possession de balle s’établit un peu à l’avantage du Lille OSC (51% contre 49% pour FC Salzbourg), qui termine avec l’avantage au score (1-0). Pourtant, c'est le FC Salzbourg qui s'est créé le plus d’opportunités avec 2 tirs cadrés, contre 1 pour Lille OSC.

22:52 - Bamba suspendu à Wolfsburg Jonathan Bamba récolte un carton jaune bête en voulant gagner du temps dans cette fin de match. Un carton jaune qui va le priver du dernier déplacement à Wolfsburg lors de la 6e journée.

22:51 - Lille: David laisse sa place Jocelyn Gourvennec tente de casser le rythme de cette fin de match en effectuant un changement. Jonathan David est ovationné et est remplacé par Isaac Lihadji.

22:50 - Corner pour Lille Jonathan David obtient un corner pour les Lillois dans cette fin de match. C'est joué court par Bamba et Sanches pour tenter de grapiller quelques secondes, mais cela ne donne rien, même si Lille conserve le ballon.

22:48 - Quatre minutes de temps additionnel Alors que Kjaergaard récolte un carton jaune, M. Taylor accorde quatre minutes de temps additionnel dans cette deuxième période entre Lille et le RB Salzbourg.

22:46 - Grbic soulage Lille Ivo Grbic vient soulager sa défense et toute son équipe en captant un ballon dans la surface en devançant José Fonte. Les Lillois continuent de souffrir dans cette fin de match...

22:43 - Salzbourg: Jaissle fait deux changements Matthias Jaissle effectue deux nouveaux changements d'un coup du côté de Salzbourg. Aaronson est remplacé par Kjaergaard, tout comme Seiwald par Bernardo.

22:42 - Lille: Weah remplacé par Yazici Jocelyn Gourvennec effectue un deuxième changement dans ce match pour le Losc. Timothy Weah est remplacé par Yusuf Yazici pour ces dernières minutes à Lille.

22:41 - Wöber se manque complètement Sur une remise anodine en retrait pour son gardien, Wöber manque son geste à cause de la pelouse du stade Pierre-Mauroy et ne passe pas loin de tromper son propre gardien. Heureusement pour lui et pour le RB Salzbourg, le ballon sort en corner, mais Lille n'en profite finalement pas.

22:38 - Coup franc dangereux pour Salzbourg Salzbourg, après une faute de Djalo sur Aaronson, obtient un nouveau coup franc dangereux sur le côté droit. Capaldo le frappe mais la défense lilloise repousse encore une fois le danger.

22:35 - Un dernier quart d'heure à jouer Il ne reste plus qu'un quart d'heure à jouer dans cette rencontre entre Lille et le RB Salzbourg. Les Lillois, bousculés, mènent toujours grâce au but de Jonathan David en première période.

22:32 - Quelle occasion pour Lille ! M. Taylor relance le jeu sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy. Sur la reprise, Bamba est trouvé dans le dos de la défense et parvient à éviter la sortie du gardien autrichien avant de frapper, mais deux défenseurs adverses dégagent sur la ligne !

22:31 - Onana reste au sol A peine entré, Amadou Onana reste au sol après être mal retombé à la suite d'un contact avec Capaldo. Le jeu est arrêté pour le moment, puisque le milieu de terrain lillois se plaint du cou.

22:29 - Lille: Onana remplace Yilmaz Jocelyn Gourvennec sent son équipe de Lille en difficulté et décide de renforcer son milieu de terrain. Amadou Onana remplace Burak Yilmaz, parfois imprécis mais décisif sur le but de Jonathan David en première période.

22:26 - Xeka récolte un carton jaune Lille continue de subir et Xeka commet une nouvelle faute grossière sur Adeyemi, à 25 mètres dans l'axe du but. Le milieu de terrain lillois récolte un carton jaune, ce qui le privera du déplacement à Wolfsburg lors de la prochaine journée. Heureusement pour le Losc, le coup franc ne donne rien.

22:24 - Lille se dégage encore Capaldo, qui vient d'entrer il y a quelques minutes, se charge de frapper le coup franc mais ne parvient pas à trouver l'un de ses coéquipiers dans la surface.

22:23 - Adeyemi tout proche d'obtenir un penalty Djalo se fait encore prendre par Adeyemi et est tout proche de concéder un penalty mais il commet la faut juste avant la surface, sur la droite du terrain. Coup franc très dangereux à venir pour Salzbourg.

22:20 - Wöber frappe le coup franc Wöber se charge de frapper un coup franc concédé par Xeka à environ 30 mètres du but. Il parvient à passer par-dessus le mur mais Grbic peut facilement capter le ballon.

22:17 - Salzbourg: Jaissle fait deux changements L'entraîneur du RB Salzbourg, Matthias Jaissle, effectue deux premiers changements d'un seul coup. Luka Sucic est remplacé par Nicolas Capaldo tandis que Benjamin Sesko est remplacé par Adamu sur le front de l'attaque.

22:16 - Corner pour le RB Salzbourg Lille a mal entamé cette deuxième période et continue de subir. Les Autrichiens se procurent un nouveau corner mais cette fois encore, les Lillois repoussent le danger, tant bien que mal.