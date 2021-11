"Lille - Salzbourg en direct : suivez le match"

Pour ce match décisif, Jocelyn Gourvennec, l'entraîneur de Lille, doit se passer des services de Benjamin André et de Jonathan Ikoné, suspendus. Timothy Weah, sur l'aile droite, et Renato Sanches, au milieu, en profitent pour être titulaires ce soir face à Salzbourg. David est associé à Yilmaz devant, tandis que Djalo continue de remplacer Botman dans l'axe de la défense. Le onze de départ du Losc: Grbic - Celik, Fonte, Djalo, Reinildo - R. Sanches, A. Onana, Xeka, Bamba - David, Yilmaz.

Alors que Lille ne comptait que deux points après trois journées il y a encore un mois, le club nordiste aborde la réception de Salzbourg avec l'espoir, réel, de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions . Dans ce groupe G très serré, où tout peut encore arriver, le Losc est, avant les deux derniers matchs, deuxième à deux points derrière le club autrichien, à égalité de points avec Wolfsburg et deux points devant le FC Séville, dernier.

20:00 - Bonsoir à toutes et à tous !

Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur notre site pour suivre la rencontre entre Lille et Salzbourg, comptant pour la 5e journée de la phase de poules de la Ligue des champions ! Le Losc accueille le club autrichien, leader du groupe G, avec l'intention de prendre une option pour la qualification en huitièmes de finale de la C1, inespérée il y a encore un mois. Le coup d'envoi sera donné à 21 heures au stade Pierre-Mauroy.