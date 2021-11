"Malmö - Zénith : un but du FK Zénith St Pétersbourg annulé par la VAR ! Le match en direct"

Alors que Andris Treimanis a demandé à visionner la dernière action, la décision est tombée pour le FK Zénith St Pétersbourg : et le but n'est pas accordé ! Le score reste inchangé (1-0). Peut-être un tournant dans cette 2e période !

Le jeu est arrêté au Eleda Stadion : Andris Treimanis hésite à accorder ou invalider un but pour le FK Zénith St Pétersbourg et fait appel à l'assistance vidéo.

Andris Treimanis siffle un hors-jeu à l'encontre de le FK Zénith St Pétersbourg, dont l'un des joueurs se trouvait en position illicite. Nous en sommes à 0 hors-jeux pour le Malmö FF et 3 hors-jeux pour le FK Zénith St Pétersbourg.

Andris Treimanis siffle un coup franc salvateur en faveur des Suédois qui se trouvaient assiégés à quelques mètres de leur ligne de but et pouvaient voir le FK Zénith St Pétersbourg remonter son retard à l'issue de cette phase de jeu. Ce coup franc va être joué dans quelques secondes.

Quel coup franc dangereux pour le Malmö FF ! Alors que nous jouons la 54e minute de jeu, Andris Treimanis siffle une faute contre les Russes qui se retrouvent coincés dans les derniers mètres et vont devoir éviter un nouvel écart au tableau d'affichage. Enorme suspense au Eleda Stadion.

Situation intéressante pour le FK Zénith St Pétersbourg : la frappe est cadrée mais le gardien adverse est vigilant et peut relancer les siens.

Le Malmö FF mène bien sa barque pour l’heure : après ces 45 premières minutes, la possession de balle est ainsi à l’avantage du FK Zénith St Pétersbourg (54% contre 46% pour le Malmö FF), mais chacune des deux équipes a réalisé le même nombre de tirs cadrés (1) et ce sont les Russes qui ont un handicap au tableau d’affichage (1-0).

21:44 - Le Malmö FF obtient un très bon coup franc !

Belle opportunité pour le Malmö FF ! Andris Treimanis siffle un coup franc à quelques encablures du but adverse. L'occasion pour les Suédois de marquer un but de plus à la 45e minute de jeu, alors que le score en est à 1-0 dans cette 1e période.