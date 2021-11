"DIRECT. Manchester City - PSG : Jesus donne l'avantage aux Citizens, suivez le match !"

L’avantage final au score (2-1) du Manchester City FC est plutôt logique au regard des chiffres disponibles après ce duel. Les Mancuniens ont en effet un petit avantage en termes de possession de balle mais se sont aussi et surtout montrés plus menaçants en cadrant davantage de frappes (4 tirs contre 2 pour Paris Saint-Germain).

Centre de Mahrez qui trouve Silva au second poteau. Le Portugais remet en une touche sur Jesus qui trompe Navas du pied droit. 2-1 pour les Citizens.

Neymar prend ses responsabilité à l'entrée de la surface, trouvé par Di Maria il se présente devant Ederson et tente sa chance. Ça passe juste à côté de la cage des Citizens. C'était la balle du 2-0.

Double changement pour Pochettino : Gueye et Mendes sont remplacés par Di Maria et Kehrer.

Le centre de Rodri est dévié par Walker puis Jesus. Le cuir arrive sur Sterling seul au second poteau qui glisse le cuir ballon au fond. Navas ne peut rien faire. 1-1 entre Manchester City et le PSG.

Mahrez enrhume la défense parisienne dans un petit périmètre et tente une frappe puissante dans un angle fermé. C'est repoussé par Navas. Sauvetage du gardien du PSG.

Cette ouverture du score a donné des ailes aux joueurs du PSG. Les contres parisiens sont plus tranchants, la défense mancunienne est prise de vitesse.

Après un relais sur Herrera côté gauche de la surface, Messi centre. C'est contré par Dias qui remet involontairement le ballon sur Mbappé au deuxième. Le Français contrôle et frappe fort entre les jambes d'Emerson. Le PSG mène (1-0) face à City !

Kylian Mbappe ouvre la marque pour le Paris Saint-Germain à la 50e minute de jeu dans cette 2e période. Le match entre le Manchester City FC et le Paris Saint-Germain est désormais lancé : nous voilà à 0 à 1 au Etihad Stadium !

Découvrez en vidéo l'enroulé de Mahrez dévié in extremis par le haut du crâne de Hakimi :

21:55 - La 50e de Mbappé

Face à Manchester City, Kylian Mbappé dispute son 50e match de Ligue des champions. À 22 ans et 339 jours, il est devenu le deuxième joueur de champs le plus jeune à atteindre cette marque derrière Fabregas (22 ans et 331 jours).