"DIRECT. Manchester City - PSG : quelle compo pour Paris ? Chaîne, pronostic... L'avant-match !"

Manchester City - PSG. Le PSG peut se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions en s'imposant face aux Anglais de Manchester City. Chaîne TV, compo... Toutes les infos en direct.

En direct

17:20 - Manchester City qualifié si Manchester City peut entrevoir les huitièmes de finale de la Ligue des champions en évitant la défaite contre Paris, ou si Bruges ne bat pas Leipzig. En cas de victoire contre Paris, City s'assurera de la première place. 17:10 - Verratti et Wijnaldum forfaits Touché au quadriceps, Marco Verratti est officiellement forfait pour la rencontre de ce soir face à Manchester City. Autre mauvaise nouvelle, le Néerlandais Wijnaldum est également forfait, touché de son côté au genou. Paredes et Herrera devraient prendre la place des deux hommes au milieu de terrain. 17:00 - Bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue à vous pour suivre en direct et en intégralité la rencontre entre Manchester City et le PSG pour la 5e journée de la Ligue des champions 2021-2022. Le coup d'envoi de la rencontre est prévu à 21h depuis l'Etihad Stadium !

Le coup d'envoi de la rencontre entre les Anglais de Manchester City et le PSG sera donné à 21h depuis l'Etihad Stadium de Manchester par l'Italien Daniele Orsato.

Le choc de la 5e journée de la Ligue des champions sera à suivre en direct sur les chaînes RMC Sport 1, mais également Canal + qui co diffusera la rencontre dès 21h

Plusieurs incertitudes existent pour la composition des Parisiens avec, il faut le noter, la première apparition dans le groupe de Sergio Ramos. "Cela faut une semaine qu'il s'entraîne. C'est un plaisir de l'avoir avec nous mais il doit tout doucement améliorer les aspects physiques. Pour lui, faire partie du groupe est un pas en avant énorme. Mais il faut voir son évolution." a analysé Pochettino en conférence de presse. Au milieu de terrain Paris devra faire sans Marco Verratti et Wijnaldum, officiellement forfaits pour la rencontre. En attaque, si on attend le trio Neymar / Mbappé / Messi, le Français était malade ce lundi et pourrait laisser sa place à Di Maria. La compo probable de Paris : Donnarumma (ou Navas) – Hakimi, Marquinhos (cap), Kimpembe, Nuno Mendes – Paredes, Herrera, Gueye – Messi, Mbappé (ou Di Maria), Neymar. La compo probable de City : Ederson – Walker, Stones, Dias, Cancelo – Silva, Rodri, Gündogan (cap.) – Sterling, Gabriel Jesus, Foden.

Si vous croyez réellement à la victoire du PSG, foncez ! La cote pour une victoire de Paris est à 4,35 sur Parions Sport, 4,45 sur BetClic ou encore 4,30 sur PMU. En revanche, si vous préférez jouer "soft", la cote de City est à 1,65 sur Parions Sport. Le match nul est de son côté à environ 4 sur l'ensemble des sites en ligne.

Les stats du match