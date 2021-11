"Manchester City - PSG : Paris qualifié, notes et résumé du match en vidéo"

Manchester City - PSG. Malgré sa défaite 2-1 sur la pelouse de Manchester City, Paris est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, mais ne pourra plus terminer à la première place.

Ce mercredi, le PSG défiait Manchester City à l'Etihad Stadium. Après avoir remporté leur première confrontation au Parc des Princes, les Parisiens avaient a cœur de s'imposer à nouveau face aux Anglais pour reprendre la première place du groupe A. Pourtant, dès le coup d'envoi ce sont les Citizens qui vont débuter la rencontre pied au plancher. Ultra-dominateurs pendant 45 minutes, les Citizens vont finalement rentrer au vestiaire sans avoir trouvé la faille. Asphyxiés en première période, les Parisiens vont enfin sortir la tête de l'eau dans le second acte. Sur une des rares actions dangereuses des hommes de Pochettino, Kylian Mbappé trouve le chemin des filets (50e). Acculés, les Rouge et Bleu vont logiquement craquer. D'abord en concédant l'égalisation de Sterling (63e) puis quelques minutes plus tard en encaissant le but de la victoire signé Jesus (76e). Qualifié après sa victoire face au PSG, Manchester City est également assuré de terminer à la première place du groupe A. De leur côté les Parisiens, eux-aussi certains de disputer les huitièmes de finale de la compétition après le large succès (5-0) de Leipzig face à Bruges, seront 2e du groupe et pourraient affronter une grosse écurie dès le prochain tour.

En direct

Recevoir nos alertes live !

09:31 - Guardiola : "L'important, c'est de rester soi-même" "Le PSG est tellement dangereux. On a fait un très bon match en étant nous-mêmes, en défendant avec agressivité. On avait perdu à Paris (0-2 à l'aller) avec une performance similaire. On peut avoir de très bons joueurs et perdre. L'important, c'est de rester soi-même. Dans le foot, le résultat, c'est aléatoire. Ce qui donne de la consistance, c'est la manière d'être performant. On va essayer de se maintenir à ce niveau-là le plus longtemps possible."

09:15 - Les adversaires potentiels de Paris Le PSG, assuré de terminer deuxième de son groupe, pourrait pour le moment affronter Liverpool, l’Ajax Amsterdam, le Bayern Munich et Manchester United, assurés de terminer premier dans leurs poules.

09:00 - Guardiola : "Une performance top" "Le PSG, quelle équipe, quels joueurs ! A lancé Pep Guardiola en conférence de presse à l'issue du match. "On s'est créé plus d'occasions en première période, mais c'était difficile parce qu'ils défendent très bien. On sait qu'ils peuvent courir très vite (vers notre but). On a réalisé une performance top. Félicitations à tous. On va essayer d'arriver dans la meilleure forme en février pour se qualifier pour les quarts."

08:45 - Un 5 pour Mbappé Buteur, Kylian Mbappé n'obtient que la moyenne dans ce Manchester City - PSG. Le Français, souvent introuvable, a fait plusieurs erreurs techniques et a gâché quelques occasions.

08:30 - Messi transparent Après son premier but en Ligue 1, Lionel Messi avait fait le plein de confiance, mais l'Argentin n'a pas été au niveau dans ce choc. Transparent, il n'a absolument pas pesé dans la rencontre et obtient un 4/10.

08:15 - Kimpembe a rassuré En difficulté depuis plusieurs semaines et surtout de retour de blessure, le champion du monde a livré une prestation assez solide avec son compère Marquinhos malgré la défaite et obtient un 6/10 de la part de l'Equipe pour ce Manchester City - PSG.

08:00 - Un très bon Mahrez Si Manchester City a remporté ce choc, c'est en grande partie grâce à son attaquant algérien. Virevoltant, le gaucher aurait pu ouvrir la marque à plusieurs reprises et est crédité d'un 8/10 de la part de L'Equipe.

07:44 - Paris ne pourra plus terminer 1er En s'inclinant sur la pelouse de Manchester City, Paris ne pourra plus récupérer la 1ère place du groupe. Un coup dur pour les Parisiens qui voulaient absolument terminer à la 1ère place pour éviter un choc dès les huitièmes de finale.

24/11/21 - 23:05 - Gabriel Jesus facteur X Entré en jeu à la 54e minute, juste après l'ouverture du score de Kylian Mbappé, l'attaquant brésilien a métamorphosé ce Manchester City - PSG. Décisif sur le premier but de Sterling grâce à une déviation et buteur quelques minutes plus tard, Jesus a été le facteur X des Citizens ce soir face aux Parisiens.

24/11/21 - 23:02 - Le point sur le classement Avec cette nouvelle victoire à l'Etihad Stadium, les hommes de Pep Guardiola ont désormais 12 points et sont sûrs de terminer à la première place du groupe A. Les Parisiens qui comptent 6 longueurs de retard sont deuxièmes et ont perdu leur première rencontre de la saison dans la compétition.

24/11/21 - 22:57 - Manchester City s'impose (2-1) Au terme d'une très belle rencontre, Manchester City s'impose (2-1) face au PSG. Après avoir l'ouverture du score de Mbappé (50e), Sterling a égalisé (63e) avant que Jesus n'offre la victoire aux Citizens (76e). FULL TIME | A wonderful win! ????



???? 2-1 ???? #ManCity pic.twitter.com/GHHuOjGpwl — Manchester City (@ManCity) November 24, 2021

24/11/21 - 22:50 - ⌛ Daniele Orsato siffle la fin du match au Etihad Stadium (2-1) L’avantage final au score (2-1) du Manchester City FC est plutôt logique au regard des chiffres disponibles après ce duel. Les Mancuniens ont en effet un petit avantage en termes de possession de balle mais se sont aussi et surtout montrés plus menaçants en cadrant davantage de frappes (4 tirs contre 2 pour Paris Saint-Germain).

24/11/21 - 22:50 - Carton jaune pour Jesus Nouvel avertissement dans ce Manchester City - PSG : Jesus écope d'un carton jaune.

24/11/21 - 22:42 - Icardi ne rentrera pas Alors qu'il avait commencé son échauffement il y a plusieurs dizaines de minutes, Mauro Icardi ne fera pas son apparition dans ce Manchester City - PSG.

24/11/21 - 22:41 - La défense parisienne vigilante Superbe extérieur du pied du Cancelo pour Jesus dans la surface. Le Brésilien est une première fois repris par Marquinhos, puis par Kimpembe. Bon travail de la défense parisienne.

24/11/21 - 22:39 - Les Citizens en maîtrise Après avoir pris l'avantage grâce à Jesus, les hommes de Pep Guardiola ont le contrôle de la rencontre. Les Citizenz confisquent le ballon aux Parisiens.

24/11/21 - 22:39 - Carton jaune pour Cancelo Nouvel avertissement dans ce Manchester City - PSG : Cancelo écope d'un carton jaune.

24/11/21 - 22:37 - Centre de Mahrez qui trouve Silva au second poteau. Le Portugais remet en une touche sur Jesus qui trompe Navas du pied droit. 2-1 pour les Citizens. GET IN GABBBBYYYYYYYY!!! ????????



???? 2-1 ???? #ManCity pic.twitter.com/ETmXRDR8hB — Manchester City (@ManCity) November 24, 2021

24/11/21 - 22:34 - ⚽ Gabriel Jesus inscrit un nouveau but pour le Manchester City FC (2-1) ! Le Manchester City FC reprend le contrôle des événements ! C'est Gabriel Jesus qui parvient à remettre les Mancuniens dans le match à la 76e minute de jeu. 2 à 1 dans cette 2e mi-temps au Etihad Stadium.

24/11/21 - 22:29 - L'occasion de Neymar ! Neymar prend ses responsabilité à l'entrée de la surface, trouvé par Di Maria il se présente devant Ederson et tente sa chance. Ça passe juste à côté de la cage des Citizens. C'était la balle du 2-0.

24/11/21 - 22:27 - Parade de Navas ! Belle action des Citizens à gauche de la surface parisienne. Bon ballon dosé de Silva pour trouver Jesus dans la surface. Sa frappe du gauche est déviée en corner par Navas. Il est finalement signalé en position de hors-jeu.

24/11/21 - 22:26 - Double changement pour le PSG Double changement pour Pochettino : Gueye et Mendes sont remplacés par Di Maria et Kehrer.

24/11/21 - 22:25 - Égalisation de Sterling ! Le centre de Rodri est dévié par Walker puis Jesus. Le cuir arrive sur Sterling seul au second poteau qui glisse le cuir ballon au fond. Navas ne peut rien faire. 1-1 entre Manchester City et le PSG. RAHEEEEEEEMMMMMM!!!! ????



???? 1-1 ???? #ManCity pic.twitter.com/SsZJfEe8Pd — Manchester City (@ManCity) November 24, 2021

24/11/21 - 22:20 - ⚽ But : le Manchester City FC recolle au score (1-1) ! Egalisation à la 63e minute de jeu au Etihad Stadium ! Raheem Sterling remet les compteurs à zéro dans cette 2e mi-temps face au Paris Saint-Germain. Le score passe à 1 partout dans ce choc européen !