"Atlético - Milan AC : Milan arrache la victoire, le résumé du match"

Atlético - Milan AC. Milan a arraché un succès important sur la pelouse de l'Atlético Madrid au bout du suspense. Après 87 minutes plutôt calmes, Junior Messias a libéré le Milan AC qui peut encore croire à une qualification en huitièmes de finale.

23:15 - Le résumé du match Milan a poussé, Milan a tenté et Milan a finit par marquer. Les Italiens ont mis du temps à faire la différence mais l'important est, sans doute, ailleurs pour Stefano Pioli ce soir qui se réjouit certainement de ce succès. En effet, grâce à cette victoire étriquée, les Milanais passent devant leurs adversaires du soir, l'Atlético Madrid. A égalité de points mais avec une meilleure différence de buts, les Milanais joueront leur avenir européen le 7 décembre prochain dans son stade face à Liverpool. Et pourtant, cette soirée aurait pu rester assez triste autant pour les Milanais que pour les fans de football. Au terme d'un match plutôt soporifique et marqué par de nombreux coups de sifflet, Junior Messias, rentré en jeu 20 minutes auparavant, a placé un coup de tête surpuissant à bout portant pour tromper Oblak qui avait été, jusqu'ici, parfait. Les coéquipiers du portier slovène se sont montrés trop timorés et ont privilégié la défense à l'attaque. Hormis quelques tentatives sans danger pour Tatarusanu, les Colchoneros ont trop subi et ont donc craqué dans les derniers instants de la rencontre. L'Atlético Madrid devra s'imposer face à Porto pour espérer se qualifier et voir dans le même temps le Milan AC faire un faux pas fae à Liverpool. Rendez-vous, donc, dans deux semaines pour connaître le dénouement de ce groupe B.

23:03 - L'autre résultat du groupe B Dans le même temps que cet Atlético - Milan, Liverpool et Porto se disputaient la victoire à Anfield. Les Reds, premiers de ce groupe, ont assuré un nouveau succès devant les Portugais (2-0). Au classement Porto reste deuxième et a son destin entre les mains lors de la prochaine et dernière journée de ce groupe face à l'Atlético Madrid.

23:00 - L'Atlético fait la mauvaise opération De son côté l'Atlético Madrid se complique la tâche. Alors qu'ils pouvaient passer deuxièmes en cas de victoire ou de nul ce soir, ce but concédé dans les dernières minutes les fait passer derniers. Dans deux semaines il faudra battre Porto en espérant un résultat négatif pour le Milan AC face à Liverpool.

22:55 - Milan peut encore croire à la qualification Grâce à ce succès obtenu à la fin de cet Atlético - Milan, les Italiens sont encore en droit de rêver à la qualification en huitièmes de finale de la ligue des champions. Ils joueront face à Liverpool dans deux semaines pour essayer d'aller arracher la qualification.

22:52 - ⌛ C'est terminé entre l'Atlético Madrid et le Milan AC (0-1) L’avantage au score (0-1) du Milan AC est plutôt logique au regard des chiffres disponibles après ce duel. Les Milanais ont en effet eu un petit ascendant au niveau de la possession de balle (43%-57%) mais se sont aussi et surtout montrés plus dangereux en cadrant davantage de frappes (5 tirs contre 2 pour l'Atlético Madrid).

22:47 - Enorme opportunité pour Cunha Cette fin de match est folle ! Juste après une énorme opportunité pour Bennacer, l'Atlético Madrid se procure une grosse occasion dans la surface milanaise. Cunha ouvre trop son pied et loupe le cadre de Tatarusanu. Toujours 1-0 pour les Milanais dans cet Atlético - Milan.

22:44 - ⚽ Junior Messias offre son premier but au Milan AC (0-1) ! Le tableau d'affichage passe à 0 à 1 au Wanda Metropolitano ! Le Milan AC ouvre la marque à la 87e minute de jeu dans cette 2e mi-temps, avec un but de Junior Messias. Les Madrilènes n'ont plus d'autre choix que de réagir !

22:44 - Le buuut de Messias ! Le Brésilien entré en jeu il y a quelques minutes délivre le Milan AC après une séquence de domination intense. A noter le superbe centre de Frank Kessié. Messias n'a plus qu'a placé son coup de tête dans les filets de Jan Oblak.

22:42 - L'exploit d'Oblak face à Ibrahimovic L'arrêt monstrueux d'Oblak devant Zlatan ! Même si une position de hors jeu avait été signalée Zlatan Ibrahimovic a ouvert son pied devant Jan Oblak qui sort un arrêt incroyable à bout portant.

22:39 - Diego Simeone harangue la foule Comme à son habitude, Diego Simeone est très actif dans sa zone technique et demande le soutien du Wanda Metropolitano un peu discret depuis le début de la rencontre.

22:37 - Griezmann est sorti Antoine Griezmann a cédé sa place à un autre Français, Geoffrey Kondogbia. Le coach Diego Simeone semble vouloir sécuriser la fin de match avec ce changement défensif.

22:33 - Plus d'espaces Le match s'ouvre de plus en plus. Moins de monde au milieu de terrain et un match qui sent désormais un peu le chaos. Ça va d'un camp à l'autre mais pour le moment pas de but dans cet Atlético - Milan.

22:31 - De Paul bute sur Tatarusanu Cette fois-ci c'est l'Atlético Madrid qui se montre dangereux. En l'occurence, c'est Rodrigo De Paul qui met à contribution Tatarusanu après une reprise sur un très beau service d'Antoine Griezmann.

22:28 - Enorme occasion pour Bakayoko Oh ! Le Milan AC tout proche de trouver la faille. L'ancien Monégasque Tiémoué Bakayoko se retrouve seul au point de pénalty et prend sa chance mais Savic sauve les siens en contrant le ballon. Milan pousse mais ne marque toujours pas dans cet Atlético - Milan.

22:25 - Nouveau coup-franc pour le Milan AC Le Milan AC, qui pousse de plus en plus, à un coup-franc intéressant à jouer mais la défense de l'Atlético reste toujours aussi vigilante et c'est le capitaine Koke qui met de l'ordre dans la surface en dégageant loin devant.

22:22 - Giroud doit céder sa place après un claquage Olivier Giroud doit céder sa place à Zlatan Ibrahimovic alors qu'il se tenait la cuisse. L'attaquant français est contraint de céder sa place au Suédois qui a donc une petite demie heure pour changer le cours de cet Atlético - Milan.

22:18 - Kjaer tout proche de délivrer le Milan AC Le coup-franc tiré par Théo Hernandez est parfait et trouve la tête du défenseur danois Simon Kjaer qui loupe le cadre. Le Milan se rapproche et essaye d'ouvrir le score. Il reste une demie-heure dans cet Atlético - Milan.

22:16 - Théo Hernandez déroutant Le latéral français Théo Hernandez est intenable et propose énormément sur son côté. L'ancien du Réal provoque un coup-franc intéressant et un carton jaune contre Marcos Llorente.

22:13 - Giroud dévisse complètement sa reprise Après un centre dévié de Saelmakers, Olivier Giroud tente sa chance à l'entrée de la surface de réparation. Malheureusement pour lui, sa reprise s'envole au dessus des cages de Jan Oblak. Toujours autant de déchet dans le dernier geste dans cet Atlético - Milan.

22:11 - Giroud au sol Olivier Giroud reste au sol après avoir été percuté par Gimenez dans son dos. L'attaquant français se relève et va pouvoir reprendre la partie.

22:10 - L'Atlético est de retour avec de meilleures intentions L'Atlético Madrid semble être revenu avec d'autres intentions dans ce deuxième acte. Un peu timoré en première mi-temps les hommes de Diego Simeone sont plus entreprenants et se montrent plus pressants sur les cages de Tatarusanu.

22:09 - Nouveau corner pour l'Atlético Antoine Griezmann est allé tirer ce corner pour les Colchoneros mais sans succès. Le centre du Français est repoussé par la tête de Simon Kjaer vigilant dans sa surface de réparation. Toujours pas de but dans cet Atlético - Milan.

22:08 - Lemar dangereux Thomas Lemar se montre, à son tour, dangereux. Juste après la tentative de Saelmakers, l'ancien Monégasque prend également sa chance et tombe sur un bon Tatarusanu qui se couche sur le ballon.

22:05 - Giroud de nouveau fautif Olivier Giroud semble joueur avec le feu. Auteur d'une nouvelle faute, l'attaquant français est en train de flirter avec un deuxième carton synonyme d'exclusion.