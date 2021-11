"Lens - Angers : chaîne TV, compo... Les infos"

Lens - Angers. Premier match de la 15e journée de Ligue 1 avec Lens qui reçoit le SCO d'Angers avec comme objectif de retrouver la 2e place au classement.

Un vendredi alléchant ! Pour l'entame de la 15e journée de Ligue 1, le RC Lens reçoit le SCO d'Angers dans l'une des affiches du week-end. Lens, actuellement 4e du classement, peut en cas de victoire repasser sur le podium de la Ligue 1, mais doit surtout se rattraper après la claque reçue à Brest il y a une semaine (défaite 4-0). De son côté, Angers peut dépasser son adversaire du soir en cas de succès et provoque la méfiance de Franck Haise. "C'est une équipe qui tourne bien depuis le début de saison. Un nouveau staff est arrivé cet été avec des idées différentes. Il y a un effectif de qualité, avec beaucoup de technicité au milieu et devant. Ils ont trouvé un bon équilibre. Ils sont capables, quand on les laisse faire, de poser beaucoup de soucis sur l'animation offensive mais aussi de se projeter rapidement. Ils peuvent faire très mal."

Sur quelle chaîne suivre Lens - Angers ?

Le premier match de la 15e journée de Ligue 1 sera à suivre en direct et intégralité sur Amazon Prime Vidéo. Pour pouvoir accéder à la rencontre, il faut un abonnement + le Pass Ligue 1. Le coup d'envoi de la rencontre est prévu à 21h

Quelles compositions probables pour Lens et Angers ?

Pour cette rencontre, Arnaud Kalimuendo est suspendu alors que Florian Sotoca, de retour, pourrait être titulaire. La compo probable de Lens : Leca – Gradit, Danso, Medina – Clauss, Doucouré, Fofana (cap.), Frankowski – Kakuta – Sotoca, Ganago. La compo probable d'Angers. Petkovic – Manceau, Traoré (cap.), Thomas – Cabot, Capelle, Mangani, Doumbia – Fulgini – Cho, Boufal.