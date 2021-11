DIRECT. Galatasaray - OM : suivez le match !

GALATASARAY - OM. Score et buts en live, résultat, résumé... Vivez le match en direct entre Galatasaray et l'OM pour le compte de la 5e journée d'Europa League de foot 211-2022.

En direct

Recevoir nos alertes live !

18:51 - Saliba rassurant Le défenseur marseillais a bien muselé Aktürkoğlu et laisse le cuir filer en sortie de but. Pas de problème pour le Phocéen qui a une "revanche à prendre" après son match compliqué face à la Lazio.

18:48 - Coup franc de Lirola ! Coup franc obtenu par Kamara, le premier de ce Galatasaray - OM. Il est frappé par Lirola, c'est directement dégagé par la défense turque.

18:46 - Grosse ambiance à Istambul Les supporters sont au rendez-vous. Le stade n'est pas plein mais une grande partie des gradins sont occupés. Les supporters turcs sifflent les Marseillais à chaque touche de balle, ça promet.

18:45 - Coup d'envoi de la rencontre ! C'est parti ! Les Rouge et Jaune donnent le coup d'envoi de cette rencontre comptant pour la 5e journée d'Europa League. Les hommes de Sampaoli, sans Dimitri Payet et Rongier, ont l'obligation de s'imposer pour rester en vie dans la compétition.

18:41 - Victoire impérative pour l'OM Les Marseillais le savent, pour rester en vie dans la compétition ils doivent impérativement s'imposer au Nef Stadyumu face à Galatasaray. S'ils ne battent pas les Turcs et la Lazio l'emporte face au Lokomotiv dans l'autre match du groupe E, alors les Phocéens seront éliminés de la Ligue Europa.

18:41 - Les joueurs font leur entrée sur la pelouse Les 22 artistes font leur entrée sur la pelouse du stade Ali-Sami-Yen. Le coup d'envoi de ce Galatasaray - OM sera donné dans quelques minutes.

18:38 - Feghouli promet une grosse ambiance A quelques heures du coup d'envoi de la rencontre, Sofiane Feghouli a tenu a souligner l'importance du football dans la culture turque : "L'ambiance va être très, très chaude... J’ai hâte de jouer ce match devant nos supporters et j’espère que le stade sera plein. (…) Galatasaray, c’est comme ce que j’ai connu en Espagne, si tu perds c’est la crise. En Angleterre c’était « keep going guys », et il y en a qui allaient en soirée après… Mais moi je ne supporte pas ça. Ici, une défaite, c’est la fin du monde et ça me va, j’ai besoin de gagner. C’est ça la compétition. Ici, à Valence, ou en équipe nationale, il faut toujours gagner."

18:35 - Terim : "Marseille est une équipe très dure" L'emblématique entraîneur de Galatasaray a confié en conférence de presse qu'il se méfiait de l'Olympique de Marseille et que cette rencontre d'Europa est capitale pour les Stambouliotes : "Le derby peut être compensé (nldr défaite face à Fenerbahçe) mais pas le match contre Marseille. Donc le match face à l'OM est beaucoup plus important pour nous. Tous les onze que nous alignons sur le terrain sont des onze idéaux pour nous. On a vu là-bas que l'équipe marseillaise était très forte. Nous avons bien fermé le milieu et bien défendu. Nous ne leur avons pas donné trop d'opportunités. Demain, nous devrons prendre le contrôle. Marseille est une équipe très dure, ce sera dur. Si nous terminons premiers de ce groupe, nous allons éviter des adversaires très importants et jouer directement les 16es."

18:31 - Sampaoli : "Jouer pour rester en vie" En conférence de presse, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille a répété à quel point il était motivé à l'idée de jouer dans une des ambiances les plus chaudes d'Europe, mais surtout que Marseille jouait sa survie dans la compétition : "C'est un match à l'atmosphère extrêmement excitante et ça me motive beaucoup. J'espère que ça sera le cas aussi pour mes joueurs. Ça n'est pas la même compétition. On a dû tourner la page rapidement. On doit récupérer les points qu'on n'a pas su prendre lors des premiers matches. C'est une ambiance qui sera incandescente. C'est motivant, même si ça rend la communication difficile. C'est une ambiance que j'aime beaucoup et être dans ces stades avec une grande ferveur populaire me rend heureux. On doit jouer pour rester en vie. Il faut être conscient de cela"

18:22 - Saliba est "revanchard" Auteur d'une mauvais prestation face à la Lazio (2-2), le défenseur de l'Olympique a avoué en conférence de presse d'avant-match vouloir se racheter face à Galatasaray : "Je suis revanchard, bien sûr. Je sais que c'est à cause de moi qu'on a fait match nul. J'ai très mal dormi après. Je suis jeune, je vais sans doute refaire des erreurs. Mais il faut que ça se reproduise le moins possible. J'ai à coeur de me racheter et d'aider mon équipe à remporter cette rencontre."

18:15 - L'OM n'a jamais gagné en Turquie Alors que les Olympiens jouent leur survie sur la scène européenne sur la pelouse de Galatasary, il convient de rappeler que les Phocéens n'ont jamais remporté le moindre match en Turquie. En effet, l'Olympique de Marseille n'a remporté aucune des 5 rencontres disputées en Turquie : 3 nuls et 2 défaites. Nul doute que la bande à Sampaoli voudra mettre mal cette statistique en s'imposant au Nef Stadyumu pour cette 5e journée d'Europa League.

18:07 - Les cotes de la rencontre Qui remportera ce choc Galatasaray - OM ? Difficile de dégager un véritable favori dans cette rencontre. De leur côté les bookmakers ont tranché : ce sont les Marseillais qui sont favoris pour remporter ce duel face aux Turcs. La cote de la victoire des Phocéens est à 2.70 alors que celle d’un succès des hommes de Fatih Tarim est à 2.85. Pour les amateurs de matchs nuls, la cote d’une égalité entre les deux formations est à 3.15. S’agissant des buteurs, la cote d’un but de Diagne est à 3.28 alors que celle d’un but de Milik est à 2.88. Faites vos jeux !

18:06 - Les compos officielles Ça y est, on connaît l’identité des 22 joueurs qui débuteront la rencontre Galatasaray - OM. Les entraîneurs des deux formations, Fatih Tarim et Jorge Sampaoli, ont fait leur choix. Découvrez les compositions d’équipe officielles : Le XI du Galatasaray : Muslera - Yedlin, Nelsson, Marcao, van Aanholt - Taylan, Berkan - Cicaldau, Feghouli, Kerem - Diagne Le XI de l’OM : Lopez - Peres, Caleta-Car, Saliba - Kamara, Gueye - Dieng, Gerson, Guendouzi, Lirola - Milik ???????????????????????????????????????????? - ???????? ⚔️????



Le ???????? ???????? ????????́???????????????? de ???????????????????? ???????????????????????????????? pour #GALOM #UEL pic.twitter.com/gP5NGiltJw — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 25, 2021

17:59 - Regarder Galatasaray - OM en streaming Aucun streaming gratuit et légal ne sera disponible pour ce match Galatasaray - OM. Pour pouvoir suivre ce choc européen sur votre smartphone, tablette ou ordinateur il faudra vous abonner à RMC, seul diffuseur de cette compétition. Une fois abonné, vous pourrez regarder la rencontre sur n’importe lequel de ces supports digitaux.