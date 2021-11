Galatasaray - OM : les Marseillais battus et éliminés, le résumé du match

21:08 - Le résumé du match

Gagner pour être maître de son destin. Avant le coup d'envoi de la rencontre entre Galatasaray et l'OM, l'équation était simple pour les hommes de Jorge Sampaoli. Privés de Payet et Rongier, les Marseillais se présentaient avec un onze de départ quelque peu retouché. Surtout, après le match suspendu face à Lyon dimanche dernier, les Marseillais débarquaient en Turquie en manque de rythme. De leur côté les Stambouliotes, défaits à domicile face à leur ennemi juré lors du derby face à Fenerbahçe, avaient l'occasion de redonner le sourire à leurs supporters. Au coup d'envoi, les Rouge et Jaune sont logiquement - à l'image de leur public - survoltés, et ne tardent pas à ouvrir le score sur une frappe croisée de Cicaldau (12e). La réponse des Marseillais ne se fait pas attendre. Quelques minutes plus tard, la frappe de Peres heurte le poteau de Muslera totalement battu. Mais la réussite n'est pas du côté marseillais. À la demi-heure de jeu, le centre de Cicaldau est dévié dans les buts par Caleta-Car. Malgré deux actions dangereuses de Dieng en fin de première période dont une frappe puissante sur la barre, les Marseillais ont deux buts de retard à la pause. Au retour des vestiaires, Marseille veut y croire mais Feghouli refroidit l'OM en inscrivant le troisième but de la rencontre (64e). Les hommes de Sampaoli n'abdiquent pas malgré le score et Milik ouvre son compteur en transformant un penalty en deux temps (68e). Un quart d'heure plus tard sur son premier ballon, Babel scelle l'issue de la rencontre d'un enroulé en pleine lucarne (83e). Milik inscrira un deuxième but anecdotique en fin de rencontre (85e). Score final (4-2), Marseille est officiellement éliminé de l'Europa League et luttera pour une 3e place synonyme de Conference League lors de la dernière rencontre du groupe face au Lokomotiv. Belle opération pour les Stambouliotes, bien placés pour finir à la première place du groupe E. Ils disputeront, à minima, les barrages. Pendant ce temps-là, l'OM a loupé le coche et reste la seule équipe française à n'avoir remporté aucun match européen cette saison.