"Lille - Nantes : les compteurs à zéro, le 2e round en direct"

L'arbitre siffle un coup franc bienvenu en faveur des Lillois qui se trouvaient assiégés juste devant leurs buts et pouvaient voir le FC Nantes marquer un point à l'issue de cette occasion. Ce coup franc va être joué dans quelques instants.

C'est un nouveau corner qui est obtenu à l'instant par le Lille OSC, qui va avoir la possibilité de créer le danger dans la surface de réparation du FC Nantes et pourquoi pas de passer devant au tableau d’affichage (1-1).

Situation intéressante pour le Lille OSC : la frappe est cadrée mais le gardien adverse est vigilant et peut se dégager.

C'est un nouveau corner qui est obtenu à l'instant par le Lille OSC, qui va avoir la possibilité de mettre en difficulté son adversaire et peut-être de faire évoluer la marque en sa faveur (1-1).

Situation intéressante pour le Lille OSC : la tentative est cadrée mais le gardien adverse est vigilant et peut se dégager.

Le FC Nantes obtient un coup franc dans cette 2e période, qui va être frappé dans quelques instants. Alors qu'ils n'ont pas encore réussi à prendre l'ascendant, les Nantais semblent pourtant commettre plus de fautes pour le moment, ayant concédé 9 coup francs contre 6 à leur bénéfice tandis que nous atteignons la 62e minute de jeu au Stade Pierre Mauroy.

Le Lille OSC obtient un coup franc dans le camp adverse qui pourrait lui permettre d'aller de l'avant et de prendre l'avantage dans cette 2e mi-temps. Nous atteignons la 61e minute de jeu au Stade Pierre Mauroy et il s'agit toujours d'un match nul pour l'instant.

C'est un nouveau corner qui est obtenu à l'instant par le Lille OSC, qui va avoir la possibilité de porter le danger devant la cage adverse et pourquoi pas de passer devant au tableau d’affichage (1-1).

Le Lille OSC obtient un coup franc dans cette 2e période, qui va être joué dans quelques instants. Le score est toujours de parité dans ce match Lille - Nantes, mais les Nantais semblent commettre plus de fautes ayant concédé pour l'instant 8 coup francs contre 5 tandis que nous disputons la 56e minute de jeu au Stade Pierre Mauroy.

18:07 - Coup franc en faveur du FC Nantes

Johann Hamel siffle un coup franc salvateur en faveur des Nantais qui se trouvaient coincés à quelques mètres de leur ligne de but et pouvaient voir le Lille OSC inscrire un but à l'issue de cette action. Ce coup franc va être frappé dans quelques secondes.