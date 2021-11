"DIRECT. Saint-Etienne - PSG : chaîne, compos, pronostics... L'avant-match en live"

Les bookmakers ont fait leur choix pour cette rencontre comptant pour la 15e journée de Ligue 1 . Le PSG, leader incontesté du championnat, est logiquement favori pour ce match face à Saint-Etienne. La cote de la victoire des Rouge et Bleu est à 1.30. Celle des Verts, outsiders pour l’emporter au Chaudron, est à 9.00. De quoi avoir des envies de mettre une petite pièce lorsqu’on est supporter des Stéphanois. Pour les amateurs de matchs nuls, la cote d’une égalité entre Saint-Etienne et le PSG est à 5.30. Concernant les buteurs, la cote d’un but de Mbappé est à 1.72, tandis que celle de Khazri est à 3.92 . Faites vos jeux !

Ça y est, l’identité des 22 acteurs qui disputeront cette affiche entre Saint-Etienne et le Paris Saint-Germain . Les deux entraîneurs de la rencontre, Claude Puel et Mauricio Pochettino, ont fait leur choix. Découvrez les compositions d’équipe officielles :

12:03 - Bonjour à toutes et tous

Soyez les bienvenus dans ce direct commenté. Au programme l’affiche entre Saint-Etienne et le PSG pour le compte de la 15e journée de Ligue 1. Une rencontre des extrêmes. Le Paris Saint-Germain, leader du championnat, fait cavalier seul en Ligue 1 et compte 11 points d’avance et un match en moins sur son dauphin, Nice. En face, les Verts sont dans le rouge. En 14 matchs ils n’ont réussi à l’emporter qu’à deux reprises. Ces deux victoires ont été glanées lors des deux dernières journées de Ligue 1. Les hommes de Claude Puel sont dans leur meilleur état de forme depuis le début de l’exercice. En face, les Rouge et Bleu veulent faire oublier le revers concédé sur la pelouse de Manchester City en Ligue des Champions. Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 13h00. Suivez en direct toutes les dernières informations concernant la rencontre dans notre avant-match.