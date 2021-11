"Saint-Etienne - PSG : les Parisiens battent les Verts mais perdent Neymar, le résumé du match"

14:54 - ⌛ l'AS Saint-Etienne tombe au Stade Geoffroy-Guichard (1-3)

Tous les voyants terminent dans le vert pour le Paris Saint-Germain. Après ce duel, la possession de balle s’affiche indiscutablement en sa faveur (72% contre 28% pour AS Saint-Etienne), les Parisiens se sont aussi créés le plus d'occasions sérieuses, avec 7 tirs cadrés contre 4 tirs cadrés pour AS Saint-Etienne, et l’emportent donc logiquement (1-3) dans ce match.