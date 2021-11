"OM - Troyes : suivez le match en direct live"

L'Olympique Marseille domine de manière stérile : à l’issue de ce premier round, la possession de balle est largement en faveur de l'Olympique Marseille (60% contre 40% pour l'ESTAC Troyes), qui s’est toutefois créé moins d’opportunités avec 0 tirs cadrés contre 1 tirs cadrés pour l'ESTAC Troyes, et qui n’a pas réussi à faire la différence à la marque (0-0).

21:29 - L'Olympique Marseille obtient un très bon coup franc !

Balle de but au Orange Vélodrome ! Alors que nous en sommes à la 43e minute de jeu, Jeremie Pignard siffle une faute contre les Troyens qui se retrouvent assiégés devant leurs buts et vont devoir défendre leurs cages bec et ongles. Le Orange Vélodrome suspend son souffle.