"Strasbourg - Bordeaux : le RC Strasbourg taille patron (5-2), revivez les temps forts du match"

Les statistiques témoignent de la domination du RC Strasbourg : au terme de ce match, la possession de balle est en sa faveur (51% contre 49% pour Girondins de Bordeaux). Le RC Strasbourg s’est également créé le plus de situations sérieuses avec 6 tirs cadrés contre 3 tirs cadrés pour les Girondins de Bordeaux et l’emporte donc assez logiquement (5-2) dans cette confrontation.

Le RC Strasbourg obtient un coup franc dans cette 2e période, qui va être tiré dans quelques secondes. Alors qu'ils mènent, les Strasbourgeois semblent pourtant commettre plus de fautes à ce stade, ayant concédé 17 coup francs contre 12 coup francs à leur bénéfice à la 90e minute de jeu au Stade de la Meinau.

Willy Delajod signale un remplacement : Dimitri Lienard est rappelé sur le banc de touche et Anthony Caci entre en jeu pour le RC Strasbourg.

Willy Delajod donne son accord pour un changement : Jean Onana est rappelé sur le banc de touche et Issouf Sissokho fait son apparition pour les Girondins de Bordeaux.

20:38 - Le RC Strasbourg obtient un très bon coup franc !

Quel coup franc précieux pour le RC Strasbourg ! Alors que nous jouons les dernières minutes de jeu au Stade de la Meinau, Willy Delajod siffle une faute contre les Bordelais qui se retrouvent coincés devant leurs buts et vont devoir défendre leurs cages bec et ongles. Un nouveau but commencerait à faire désordre à ce moment du match.