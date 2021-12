"Strasbourg - Bordeaux : les Girondins de Bordeaux en train de plonger"

RC Strasbourg - Girondins de Bordeaux. Et de 5 ! Un nouveau but a été marqué à la 65e minute par le RC Strasbourg, au Stade de la Meinau, face aux Girondins de Bordeaux. On s'approche de la correction pour les Bordelais. Suivez le match de Ligue 1 avec nous en direct.

20:29 - L'arbitre siffle un coup franc contre le RC Strasbourg Ça pousse très visiblement désormais du côté des Girondins de Bordeaux pour revenir dans ce match avec 14 coups francs provoqués contre 6 pour son adversaire depuis le début de la rencontre. Et signe de leur envie de remonter, un nouveau coup franc vient d'ailleurs d'être accordé aux Bordelais par Willy Delajod. 20:27 - Changement pour les Girondins de Bordeaux Willy Delajod signale un changement : Hwang Ui-Jo est rappelé sur le banc de touche et Mbaye Niang fait son entrée pour les Girondins de Bordeaux.

Découvrir l'offre 20:27 - Changement pour les Girondins de Bordeaux Willy Delajod signale un remplacement : Yacine Adli quitte l'aire de jeu et Javairo Dilrosun fait son apparition pour les Girondins de Bordeaux. 20:27 - Carton jaune pour Alberth Elis (Girondins de Bordeaux) L'arbitre, Willy Delajod, adresse un carton jaune à Alberth Elis, le joueur des Girondins de Bordeaux. 20:27 - Le RC Strasbourg va se dégager avec un coup franc L'arbitre siffle un coup franc en faveur des Strasbourgeois qui se trouvaient à quelques mètres de leur ligne de but et pouvaient voir les Girondins de Bordeaux remonter son retard à l'issue de cette offensive. Ce coup franc va être joué dans quelques secondes. 20:26 - Changement pour le RC Strasbourg Frederic Guilbert laisse sa place à Karol Fila à la 69e minute de jeu dans cette rencontre. 20:26 - Changement pour le RC Strasbourg Willy Delajod donne son accord pour un remplacement : Sanjin Prcic est rappelé sur le banc de touche tandis que Jean-Ricner Bellegarde fait son apparition pour le RC Strasbourg. 20:26 - Changement pour le RC Strasbourg Adrien Thomasson est remplacé par Jean Eudes Aholou à la 69e minute de jeu dans ce Strasbourg - Bordeaux. 20:25 - Un coup franc va permettre au RC Strasbourg de se donner de l'air C'est une occasion de remonter un peu le score avortée pour les Girondins de Bordeaux qui est privé du ballon par Willy Delajod à quelques mètres des buts adverses ! Le RC Strasbourg va pouvoir éloigner le danger avec ce coup franc alors que nous arrivons dans la 68e minute de jeu dans ce duel. 20:23 - ⚽ But signé Ludovic Ajorque à Strasbourg (5-2) ! L'addition commence à devenir salée pour les Girondins de Bordeaux, au Stade de la Meinau. Ludovic Ajorque inscrit un nouveau but pour le RC Strasbourg à la 65e minute dans cette 2e mi-temps. Le score passe à 5-2. 20:22 - Occasion pour le RC Strasbourg Belle opportunité pour le RC Strasbourg alors que nous jouons la 65e minute à Strasbourg. 20:20 - Corner pour les Girondins de Bordeaux Voilà probablement l’occasion pour les Girondins de Bordeaux de revenir au score dans cette rencontre, avec ce corner, son 2e aujourd’hui, qui va être tiré dans quelques instants. Le rappel du score : 4-2 en faveur du RC Strasbourg. 20:19 - L'arbitre siffle un coup franc pour les Girondins de Bordeaux Les Girondins de Bordeaux bénéficie d'un nouveau coup franc dans cette 2e période, qui va être joué dans quelques instants. Nous jouons la 62e minute de jeu au Stade de la Meinau. Et les sanctions se multiplient du côté du RC Strasbourg qui est déjà à l'origine de 13 coup francs contre 4 à son bénéfice et semble contraint à la faute pour tenir son adversaire à l'écart ! 20:17 - Corner en faveur du RC Strasbourg Le RC Strasbourg obtient son 5e corner dans ce match. L’opportunité de faire le break (4-2) alors que nous atteignons à la 61e minute à Strasbourg ? 20:17 - Occasion manquée pour les Girondins de Bordeaux Les Girondins de Bordeaux crée le danger mais le gardien adverse parvient à sauver son camp sur cette frappe alors que nous atteignons la 60e minute de la partie. 20:17 - Tir cadré pour le RC Strasbourg Possibilité intéressante pour le RC Strasbourg : la frappe est cadrée mais le gardien adverse veille au grain et peut relancer les siens. 20:17 - Corner en faveur du RC Strasbourg Le RC Strasbourg vient de décrocher son 4e corner dans cette partie. L’occasion d’aggraver le score (4-2) alors que nous jouons la 60e minute à Strasbourg ? 20:15 - ⚽ Alberth Elis réduit l'écart au Stade de la Meinau (4-2) ! Alberth Elis réduit l'écart pour les Girondins de Bordeaux dans ce duel contre le RC Strasbourg. On joue la 57e minute de jeu dans cette 2e mi-temps. Le score est de 4 à 2 au Stade de la Meinau. 20:14 - Occasion pour les Girondins de Bordeaux Les Girondins de Bordeaux obtient une occasion de faire évoluer le score alors que les deux équipes disputent la 57e minute dans cette 2e période. 20:13 - Un coup franc va permettre aux Girondins de Bordeaux de se donner de l'air Willy Delajod siffle un coup franc en faveur des Bordelais qui se trouvaient à quelques mètres de leur ligne de but et pouvaient voir le RC Strasbourg enfoncer le clou à l'issue de cette occasion. Ce coup franc va être tiré dans quelques instants dans cette 2e période. 20:13 - Corner pour le RC Strasbourg Le RC Strasbourg vient de décrocher son 3e corner dans cette rencontre. L’opportunité de prendre le large au tableau d’affichage (4-1) alors que nous en sommes à la 56e minute à Strasbourg ? 20:11 - Corner pour les Girondins de Bordeaux Voilà peut-être l’occasion pour les Girondins de Bordeaux d’inverser la tendance dans cette rencontre, avec ce corner, son 1e aujourd’hui, qui va être tiré dans quelques instants. Le rappel du score : 4-1 en faveur du RC Strasbourg. 20:09 - Les Girondins de Bordeaux va écarter le danger avec un coup franc Les Girondins de Bordeaux gagne un coup franc tout près de ses buts qui va lui permettre de se relancer et d'éviter une nouvelle déflagration. Nous en sommes à la 52e minute de jeu au Stade de la Meinau. 20:06 - ⚽ Nouveau but au Stade de la Meinau pour le RC Strasbourg (4-1) ! Ça commence à sentir le roussi pour les Girondins de Bordeaux, au Stade de la Meinau. Dimitri Lienard inscrit un nouveau but pour le RC Strasbourg à la 48e minute dans cette 2e mi-temps. Le score passe à 4-1. 20:05 - Occasion pour le RC Strasbourg Le RC Strasbourg réussit à obtenir une belle opportunité de faire évoluer le tableau d'affichage alors que les deux formations en sont à la 48e minute dans cette 2e mi-temps.

