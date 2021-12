"DIRECT. Nantes - OM : Marseille mène grâce à Gerson, le FCN à dix après l'expulsion de Pallois"

La 2e mi-temps démarre entre le FC Nantes et l' Olympique Marseille , à Nantes, où Eric Wattellier donne le coup d’envoi. Le rappel du score : 0-1.

Les statistiques témoignent de la très nette domination de l'Olympique Marseille : après ces 45 premières minutes, la possession de balle est largement à l’avantage de l'Olympique Marseille (67% contre 33% pour le FC Nantes), qui s’est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 3 tirs cadrés contre 1 tirs cadrés pour le FC Nantes, et qui mène donc logiquement dans cette confrontation (0-1).

Ce Nantes-OM était en train de s'emballer... Mais le soufflé est retombé. Les Marseillais font tourner la balle et on s'ennuie un peu...

En cinq minutes, le FC Nantes a peut-être perdu cette rencontre. Les Nantais ont d'abord subi l'ouverture du score : au point de penalty, Gerson a bien réussi à se retourner pour ajuster Lafont. Puis Pallois a reçu un second carton jaune synonyme d'expulsion. Les Nantais vont jouer à dix contre onze pendant environ une heure !

Après avoir consulté la vidéo, Eric Wattellier rend sa décision définitive : et il offre un but pour l'Olympique Marseille ! !

21:30 - Un but en suspens au Stade de la Beaujoire

Se dirige-t-on vers un but ou non ? Eric Wattellier a un doute sur le dernier fait de jeu et consulte la vidéo.