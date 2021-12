"Nantes - OM : chaîne TV, compositions, horaire... Où suivre le match en direct"

Nantes - OM. Retrouvez toutes les informations sur le match de Ligue 1 entre le FCN et l'OM.

Après une victoire dans le douleur face à Troyes (1-0), l'Olympique de Marseille, quatrième de Ligue 1, se déplace à Nantes, dixième du championnat, dans le cadre de la 16e journée. Les Marseillais de Jorge Sampaoli, qui restent sur six matchs sans défaite en championnat, espèrent remporter la victoire pour remonter sur le podium, actuellement occupé par Paris, Rennes et Nice.

De son côté, Nantes vient de ramener un bon nul de son déplacement à Lille (1-1) mais a enchaîné quatre matchs sans succès. L'entraîneur nantais Antoine Kombouaré "espère valider ce très bon point face à Marseille. On doit être capable de leur marcher dessus." Une déclaration guerrière qui n'a pas suscité la polémique, puisque les Marseillais n'ont pas souhaité répondre : "Je ne fais pas trop attention aux propos de Kombouaré, a lancé Boubacar Kamara. Cela ne nous touche pas et on va tout faire pour ramener les trois points à Marseille."

Le milieu défensif espère que Dimitri Payet sera apte pour son premier déplacement après avoir été victime d'un jet de bouteille à Lyon : "Il a une grosse force de caractère, de l'expérience. J'espère qu'il va bien dans sa tête." C'est le cas selon Jorge Sampaoli : "Je pense qu'il pourra jouer. Il a une grande personnalité, je pense qu'il est prêt pour ce match."

Les supporters marseillais sont interdits de déplacement.

A quelle heure débute le match Nantes-OM ?

Le coup d'envoi du match entre Nantes et Marseille pour le compte de la 16e journée de Ligue 1 débutera à 21 heures.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Nantes-OM ?

Si vous voulez suivre la rencontre Nantes-OM, cette dernière sera diffusé par une seule chaîne de télévision, la chaîne payante Amazon Prime Video.

Quelle diffusion streaming pour le match Nantes-OM ?

Pas de télé pour suivre la rencontre ? Vous pouvez suivre le match en streaming sur le site d'Amazon Prime Video grâce à votre Pass Ligue 1.

Quelles compositions probables pour le FC Nantes et l'Olympique de Marseille ?

Antoine Koumbouaré sera privé de Chirivella et Fabio, suspendus et de Corchia, Pereira de Sa et Emond, blessés. Il pourrait aligner l'équipe suivante : Lafont - Appiah, Castelletto, Pallois, Traoré - Moutoussamy, Girotto, Blas - Coco, Kolo Muani, Simon.

A Marseille, seul Under est incertain en raison d'une douleur au dos. Jorge Sampaoli pourrait opter pour la composition suivante : Lopez - Rongier, Saliba, Gonzalez, Peres - Guendouzi, Gueye - Lirola, De La Fuente, Payet - Milik.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Nantes-OM ?

