"Nantes - OM : Marseille remporte un succès précieux face au FCN, le résumé du match"

NANTES - MARSEILLE. L'OM enchaîne un septième match sans défaite en Ligue 1. Les Olympiens ont battu le FC Nantes grâce à un but du Brésilien Gerson ce mercredi 1er décembre 2021. Les Nantais ont disputé une heure à dix contre onze après l'expulsion de Nicolas Pallois.

22:54 - Le bon coup des Marseillais L'Olympique de Marseille remporte une victoire précieuse à Nantes (1-0). Les Marseillais ont dominé toute la rencontre et le score aurait pu être plus lourd sans les nombreux arrêts de l'excellent Alban Lafont. Il n'a craqué que sur une reprise à bout portant du milieu de terrain Gerson. Les Nantais ont souffert pendant cette rencontre puisque Nicolas Pallois a été expulsé après environ une demi-heure de jeu. Les Canaris ont eu quelques opportunités en contre-attaque mais n'ont jamais véritablement mis en danger le gardien marseillais Pau Lopez. Les Olympiens font une très bonne opération avec cette victoire à l'extérieur. Grâce à la défaite de Rennes et au nul entre Nice et Paris, l'OM remonte à la deuxième place du classement de Ligue 1, avec un match en retard sur ses concurrents. Les Nantais enchaînent quant à eux un cinquième match sans victoire et s'enfoncent légèrement au classement : ils pointent désormais à la 13e place

22:51 - ⌛ C'est terminé entre le FC Nantes et l'Olympique Marseille (0-1) Les statistiques témoignent de la très nette domination de l'Olympique Marseille. Après ce duel, la possession de balle s’affiche indiscutablement en sa faveur (74% contre 26% pour FC Nantes), les Marseillais se sont aussi créés le plus d'occasions sérieuses, avec 5 tirs cadrés contre 1 tirs cadrés pour FC Nantes, et l’emportent donc logiquement (0-1) dans ce match.

22:47 - Amine Harit estime que l'OM aurait dû "tuer le match" La réaction du milieu marseillais Amine Harit au micro d'Amazon Prime Video : "Après la petite désillusion en Europa League c'était important de bien enchaîner en Ligue 1. On prend six points en deux matchs et comme devant c'est très serré, c'est bien. Dans l'ensemble, le match est contrôlé mais à dix contre onze, on aurait dû tuer le match."

22:47 - Pape Gueye frappe de loin ! Ça passe juste à côté du but d'Alban Lafont ! C'est Pol Lirola qui avait initié cette action côté droit. Le latéral est dans tous les bons coups dans cette fin de rencontre.

22:40 - Guendouzi bute sur Lafont Encore un arrêt crucial d'Alban Lafont ! Servi par Arkadiusz Milik, Matteo Guendouzi manque son duel et ne parvient pas à lober Alban Lafont, parfaitement sorti de sa cage. Les Marseillais ne parviennent pas à faire le break et sont toujours à la merci d'une contre-attaque nantaise.

22:39 - Quentin Merlin manque son coup franc C'est directement dans le mur marseillais. Une occasion gaspillée pour le FC Nantes.

22:26 - Le coup franc de Cyprien est détourné par le mur Les Nantais sont à l'offensive depuis quelques minutes. Le corner qui suit ne donne rien.

22:23 - Cyprien tente sa chance de loin ! Ce n'est pas cadré !

22:20 - Lafont s'interpose après un bon coup franc de Payet Saliba était présent dans la surface de réparation pour mettre sa tête mais Lafont s'est imposé dans les airs. Les Marseillais ne parviennent pas à faire le break.

22:16 - Quelle intervention défensive de Girotto ! Le Nantais coupe parfaitement la trajectoire d'un joli centre d'Harit. Gerson était prêt à pousser le ballon au fond.

22:10 - La rencontre tombe de nouveau dans un faux rythme Comme en première mi-temps, ce FC Nantes - OM tombe dans un faux rythme...

22:06 - La tête de Kamara passe tout près du but de Lafont ! Le milieu de terrain a eu tout le temps qu'il lui fallait pour ajuster sa tête, sur un corner de Payet. Mais sa tentative n'est pas cadrée. Les Marseillais dominent ce FC Nantes-OM mais ne parviennent pas à faire le break.

22:05 - De la Fuente vendange une belle action marseillaise L'ouverture de Boubacar Kamara pour Gerson était magnifique. Le Brésilien a ensuite servi De la Fuente qui a perdu le ballon.

22:03 - Début de la 2e période La 2e mi-temps démarre entre le FC Nantes et l'Olympique Marseille, à Nantes, où Eric Wattellier donne le coup d’envoi. Le rappel du score : 0-1.

21:48 - Valentin Rongier reste vigilant Le milieu de terrain de l'OM ne veut pas s'emballer : "Ils seront dangereux sur les contre-attaques, il faut rester concentrés. Il ne faut surtout pas se dire que ça va être une soirée tranquille."

21:47 - C'est le break à Nantes Les statistiques témoignent de la très nette domination de l'Olympique Marseille : après ces 45 premières minutes, la possession de balle est largement à l’avantage de l'Olympique Marseille (67% contre 33% pour le FC Nantes), qui s’est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 3 tirs cadrés contre 1 tirs cadrés pour le FC Nantes, et qui mène donc logiquement dans cette confrontation (0-1).

21:44 - Encore un gros arrêt d'Alban Lafont ! Le gardien du FC Nantes sauve son équipe en allant très vite au sol sur une frappe de Dimitri Payet, juste avant la mi-temps.

21:39 - Le rythme du match se calme un peu Ce Nantes-OM était en train de s'emballer... Mais le soufflé est retombé. Les Marseillais font tourner la balle et on s'ennuie un peu...

21:38 - La défense nantaise se ressaisit Les Canaris repoussent un coup franc de Dimitri Payet.

21:33 - Cinq minutes terribles pour le FC Nantes En cinq minutes, le FC Nantes a peut-être perdu cette rencontre. Les Nantais ont d'abord subi l'ouverture du score : au point de penalty, Gerson a bien réussi à se retourner pour ajuster Lafont. Puis Pallois a reçu un second carton jaune synonyme d'expulsion. Les Nantais vont jouer à dix contre onze pendant environ une heure !

21:31 - Carton rouge pour le FC Nantes ! Eric Wattellier adresse un carton rouge à l'encontre de Nicolas Pallois, le joueur du FC Nantes, averti pour la seconde fois dans ce match!

21:30 - La VAR accorde le but ! Après avoir consulté la vidéo, Eric Wattellier rend sa décision définitive : et il offre un but pour l'Olympique Marseille ! !

21:30 - Un but en suspens au Stade de la Beaujoire Se dirige-t-on vers un but ou non ? Eric Wattellier a un doute sur le dernier fait de jeu et consulte la vidéo.

21:24 - Joli mouvement marseillais Payet décale Harit qui sert Guendouzi en retrait. La frappe de l'international français est contrée par un défenseur nantais.