"PSG - Nice : Paris tenu en échec, le résumé du match"

PSG - Nice. Le Paris Saint-Germain n'est pas parvenu à battre l'OGC Nice ce mercredi soir lors du choc de la 16e journée de Ligue 1 au Parc des Princes (0-0). Cela n'empêche pas le PSG d'être sacré champion d'automne. Découvrez le résumé du match.

En direct

Recevoir nos alertes live !

23:18 - Le résumé du match: le PSG n'a pas réussi à trouver la faille Tout avait pourtant bien commencé au Parc des Princes. Avant le coup d'envoi de ce match entre le PSG et Nice, Lionel Messi avait présenté le 7e Ballon d'or de sa carrière aux spectateurs, laissant présager une belle soirée dans l'enceinte parisienne. Cela n'a pas été le cas, tant Paris a encore eu du mal à mettre un grain de folie dans ce match face à des Niçois encore une fois bien organisés. Dans une première période fermée, seuls les deux gardiens, Walter Benitez (27e) et Gianluigui Donnarumma (32e), s'illustrent. Au retour des vestiaires, le match s'anime. Walter Benitez se montre impérial devant Di Maria puis Nuno Mendes (51e) avant que Kasper Dolberg ne manque une immense occasion de marquer (59e), trouvant le moyen d'envoyer le ballon sur le poteau de la tête dans les six mètres. Dans la foulée, Mbappé est bien servi par Messi mais manque finalement le cadre (64e). Malgré l'entrée de Verratti, le PSG ne trouve pas le moyen de prendre l'avantage et concède finalement le match nul (0-0), pour la première fois de la saison au Parc des Princes en L1. Ce qui n'empêche pas Paris d'être sacré champion d'automne, après la défaite de Rennes devant Lille (1-2) ce soir.

23:12 - PSG-Donnarumma: "On peut faire mieux" Au micro de Canal+ Décalé, Gianluigi Donnarumma a admis un peu de déception du côté parisien après ce match nul face à Nice (0-0), même si le portier italien est satisfait du titre de champion d'automne: "Je pense que le bilan est bon. Nous sommes contents d'être champions d'automne mais c'est vrai qu'on peut faire mieux. Il faut qu'on continue de travailler pour être plus forts et plus solides afin de gagner tous les matchs. On est contents quand même d'être premiers. Je donne toujours le maximum et j'essaye d'aider l'équipe. Tout ce que je fais c'est pour le bien de l'équipe."

Amazon pass ligue 1 Suivez la Ligue 1 sur Amazon Prime Vidéo pour 12,99 € / mois seulement (offre sans engagement réservée aux abonnés Amazon Prime)

Découvrir l'offre

23:06 - Nice-Todibo: "Prendre un point ici c'est déjà pas mal" Très solide face à Kylian Mbappé et Lionel Messi, comme toute la défense de Nice, le défenseur niçois Jean-Clair Todibo était presque déçu, au micro de Canal+ Décalé, de ne pas avoir pu l'emporter ce soir au Parc des Princes (0-0): "On était venus pour gagner mais on savait qu'il fallait être solides défensivement et justes dans les transitions. Malheureusement, aujourd'hui on a été juste sur le plan défensif mais pas assez en transition. C'est ce qui nous a fait défaut je pense, mais prendre un point ici c'est déjà pas mal. On arrive à faire un clean sheet ici et c'est vraiment pas mal."

22:59 - Le PSG sacré champion d'automne Malgré ce match nul concédé face à Nice (0-0), le PSG pourra se consoler avec le titre de champion d'automne, obtenu dès la 16e journée. Le PSG possède en effet 12 points d'avance sur l'OM, qui est allé gagner à Nantes (0-1), et 13 sur Rennes, qui a perdu face à Lille (1-2), alors qu'il ne reste que trois jours dans cette phase aller de la saison 2021-2022.

22:54 - ⌛ PSG et Nice se quittent sur un score vierge (0-0) Malgré un indiscutable avantage au niveau de la possession de balle (71% - 29%), le Paris Saint-Germain a été en échec aujourd’hui. L'OGC Nice, qui en termine aussi avec un nombre de frappes cadrées inférieur à son adversaire (4 - 3), s’en sort bien avec ce résultat nul (0-0).

22:52 - Trois minutes de temps additionnel M. Turpin accorde trois minutes de temps additionnel lors de cette deuxième période entre l'OGC Nice et le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Tout reste à faire !

22:51 - Bard récolte un carton jaune Melvin Bard récolte un carton jaune pour une faute sur Lionel Messi aux abords de la surface côté droit et le latéral de Nice offre un bon coup franc aux Parisiens. Messi se charge de le frapper mais Dante dégage en corner. La défense niçoise repousse finalement le danger

22:48 - Mbappé trop altruiste Sur son contrôle, Mbappé parvient à éliminer Todibo dans la profondeur et se retrouve en deux contre un avec Icardi face à Dante. Pour une fois altruiste, Mbappé veut servir Icardi mais est contré !

22:45 - Messi manque son tir ! Avec un contre favorable, Lionel Messi s'ouvre le chemin du but à l'entrée de la surface et ouvre son pied mais l'Argentin manque son geste, de façon inhabituelle, et envoie le ballon largement au-dessus du but.

22:42 - Nice: Gouiri entre en jeu Christophe Galtier effectue un nouveau changement dans cette fin de match. L'attaquant de Nice Amine Gouiri remplace Hicham Boudaoui pour ces dix dernières minutes.

22:39 - PSG: Pochettino effectue deux changements Mauricio Pochettino effectue à son tour deux changements dans cette fin de match. Mauro Icardi et Leandro Paredes entrent à la place d'Angel Di Maria et de Presnel Kimpembe, qui a demandé à sortir et qui semble blessé à la cuisse.

22:37 - Di Maria tente sa chance Angel Di Maria déclenche une frappe puissante depuis l'entrée de la surface mais le ballon fuit le cadre pour quelques centimètres ! Walter Benitez semblait sur la trajectoire.

22:34 - Nice: Galtier fait deux changements Christophe Galtier décide d'effectuer deux changements d'un coup à l'orée du dernier quart d'heure. Khéphren Thuram et Calvin Stengs entrent respectivement à la place de Mario Lemina et de Justin Kluivert.

22:31 - Les espaces s'agrandissent On sent que la fatigue commence à se faire sentir chez les deux équipes. Les espaces s'agrandissent sur la pelouse entre Paris et Nice car certains retours défensifs s'effectuent moins bien.

22:28 - Kluivert récolte un carton jaune L'ailier de Nice Justin Kluivert récolte un carton jaune logique après une faute grossière sur Achraf Hakimi le long de la ligne de la touche. Le latéral marocain se relève après ce coup.

22:26 - Mbappé manque le cadre Le Paris Saint-Germain passe tout près de prendre l'avantage ! D'une passe lumineuse, Messi trouve Mbappé dans la surface. Le Français frappe en première intention et vise le petit filet opposé mais le ballon fuit le cadre pour quelques centimètres...

22:25 - Nice est bien en place Le plan de jeu mis en place par Christophe Galtier fonctionne pour l'instant parfaitement pour Nice. Les Parisiens n'arrivent pas à mettre la défense niçoise sous pression de manière constante.

22:23 - PSG: Verratti fait son entrée Mauricio Pochettino effectue son premier changement dans ce match entre le PSG et Nice. Eric Junior Dina Ebimbe laisse sa place à Marco Verratti pour la dernière demi-heure de jeu.

22:20 - Le poteau sauve le PSG ! Quelle occasion pour Nice ! Sur un contre bien négocié par les Niçois, Delort parvient à servir sur Boudaoui dans la surface. Ce dernier centre parfaitement dans les six mètres pour Dolberg qui reprend de la tête mais voit le ballon s'écraser sur le poteau...

22:17 - Mbappé contré par Todibo Lancé en profondeur dans la surface, Mbappé résiste dans un premier temps à Todibo pour se mettre en place afin de reprendre de volée mais il finit par s'écrouler en voulant tirer. C'est bien défendu par le joueur de Nice.

22:14 - Mbappé s'écroule dans la surface Au duel avec Lotomba, Kylian Mbappé s'écroule dans la surface après avoir reçu un petit coup au visage. Les Parisiens réclament un penalty mais ce n'est pas l'avis de M. Turpin, sûr de lui.

22:13 - Benitez répond encore présent Le Paris Saint-Germain continue de pousser et c'est cette fois Nuno Mendes qui déclenche une frappe puissante depuis l'extérieur de la surface mais Walter Benitez se détend pour dévier le ballon !

22:12 - Di Maria manque son duel avec Benitez ! Quelle opportunité pour Paris ! Mbappé réussit un une-deux superbe avec Messi et est lancé plein axe. Il décale bien Di Maria à droite pour l'envoyer face à Benitez. Ce duel 100% argentin est remporté par le portier de Nice !

22:08 - Aucun changement à la pause Il n'y a eu aucun changement de la part des entraîneurs de Paris et de Nice, Mauricio Pochettino et Christophe Galtier, durant la pause. Les 22 acteurs sont revenus sur la pelouse du Parc des Princes.