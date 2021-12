"Rennes - Lille : le Stade Rennais tombe, les temps forts du match"

Le Lille OSC bénéficie d'un coup franc dans cette 2e mi-temps, qui va être frappé dans quelques instants. En plus de l'avantage au score, les Lillois ont pour l'instant l'ascendant sur les coups de pied arrêtés avec 14 coup francs contre 13 coup francs pour leurs adversaires tandis que nous atteignons la 90e minute de jeu au Roazhon Park.

Le Lille OSC gagne un coup franc dans la moitié de terrain adverse qui pourrait lui permettre de porter de nouveau le danger et (pourquoi pas) de doubler son écart dans cette 2e période. Une occasion d'autant plus intéressante que nous sommes dans les ultimes minutes de ce match.

Benjamin Bourigeaud réduit l'écart pour le Stade Rennais dans ce duel contre le Lille OSC. On joue la 85e minute de jeu dans cette 2e période. 1 à 2 au Roazhon Park.

Un joueur du Lille OSC est sanctionné d'un hors-jeu et permet à ses adversaires de se dégager. Nous jouons la 84e minute de jeu dans cette partie.

L'arbitre siffle un coup franc en faveur des Lillois qui se trouvaient juste devant leurs buts et pouvaient voir le Stade Rennais remonter son retard à l'issue de cette offensive. Nous jouons les tout derniers moments de ce match.

22:34 - Le Stade Rennais va se dégager avec un coup franc

Stephanie Frappart siffle un coup franc en faveur des Rennais qui se trouvaient à quelques mètres de leur ligne de but et pouvaient voir le Lille OSC inscrire un nouveau but à l'issue de cette phase de jeu. Nous jouons les dernières minutes de cette rencontre.