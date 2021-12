"Lens - PSG : chaîne tv, horaires, compos… Les infos du match"

Lens - PSG. Découvrez toutes les informations du match de la 17e journée entre Lens, 5e, et le leader du championnat, le PSG.

Le Racing club de Lens a fait un début de saison correct et se retrouve à la cinquième place du championnat avant le début de cette 17e journée. Les Sang et Or ont remporté 7 rencontres, ont concédé 5 matchs nuls et ont perdu à quatre reprises. Mais les hommes de Franck Haise piétinent sur les dernières rencontres disputées. Avec huit buts pris en trois matchs et aucun succès, les Lensois accueillent le leader avec moins de certitudes qu'en début de saison. Motif d'espoir pour le RCL, la victoire, l'année dernière, 1-0 sur sa pelouse face au PSG.

De son côté, le PSG est largement leader du championnat de France de Ligue 1. Avec 41 points pris en 16 rencontres, les joueurs de la capitale n'ont connu un seul revers et deux matchs nuls. Le reste des matchs disputés par les Parisiens se sont soldés par des victoires. En revanche, le PSG arrive à Lens après avoir concédé cette semaine un match nul sur sa pelouse face à l'OGC Nice, un autre membre du top 5. Malgré une avance confortable au classement, le PSG a une petite pression sur les épaules.

A quelle heure débute le match Lens-PSG ?

Le match entre Lens et le PSG débute à 21 heures sur la pelouse de Bollaert-Delelis à Lens. Il compte pour la 17e journée de Ligue 1.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Lens-PSG ?

Le match est diffusé sur Canal+ Décalé. La rencontre sera arbitrée par François Letexier.

Quelle diffusion streaming pour le match Lens-PSG ?

Lens-PSG sera disponible sur la plateforme de Streaming de Canal+, MyCanal à condition de disposer de l'abonnement.

Quelles compostions probables pour Lens et le PSG ?

Lens pourrait s'avancer en 4-4-2 pour essayer de contrôler l'armada offensive du PSG. A noter la possible présence du Parisien Arnaud Kalimuendo, prêté, à la pointe de l'attaque lensoise. La composition probable de Lens : Leca - Danso, Medina, Gradit, Clauss - Kakuta, Fofana, Doucouré, Frankowski - Sotoca, Kalimuendo

Mauricio Pochettino devra faire sans Neymar et sans Sergio Ramos de nouveau absent du groupe parisien malgré une apparition, la semaine dernière, sur la pelouse de Saint-Etienne. Le coach du PSG devrait également s'appuyer sur un 4-4-2 avec une attaque 100% argentine. La composition probable du PSG : Navas - Bernat, Marquinhos, Kehrer, Kimpembe - Gueye, Di Maria, Verratti, Paredes - Messi, Icardi

Quels sont les pronostics pour la rencontre Lens-PSG ?

Tous les bookmakers s'accordent à dire que le PSG est favori de la rencontre entre Lens et le PSG. Betclic donne la victoire du PSG à 1,56 contre 5,35 pour la victoire de Lens alors que le match nul est à 4,45. Pour Winamax, la victoire du PSG est à 1,62, le nul à 4,55 et la victoire de Lens est à 4,90.