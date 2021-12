"Saint-Etienne - Rennes : l'AS Saint-Etienne n'a rien pu faire (0-5), les temps forts du match"

14:47 - ⌛ Fin du calvaire pour l'AS Saint-Etienne à Saint-Etienne (0-5)

Le match a été bien géré par Stade Rennais : après ce duel, la possession de balle s’affiche largement à son avantage (55% contre 45% pour l'AS Saint-Etienne). Les Rennais se sont d'ailleurs créés le plus d'occasions sérieuses, avec 8 tirs cadrés contre 3 tirs cadrés pour AS Saint-Etienne, et remportent donc logiquement ce duel (0-5).