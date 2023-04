Indice UEFA : le scénario qui pourrait faire perdre la 5e place à la France

INDICE UEFA. La cinquième place de la France au coefficient UEFA est menacée par les Pays-Bas avec l'élimination de l'OGC Nice en quart de finale de la Ligue Europe Conférence. La France dépend dorénavant du résultat du club néerlandais, l'AZ Alkmaar.

L'élimination de l'OGC Nice jeudi 20 avril en demi-finale de la Ligue Europa Conférence a mis en danger l'indice UEFA de la France. Le Gym était la dernière équipe représentant le Championnat de France en Europe. Monaco, Nantes ou encore Rennes ont tous été éliminés de la Ligue Europa. Le PSG a été sorti en Ligue des champions. Le coefficient des Pays-Bas est très proche de celui de la France. Les résultats des clubs néerlandais ont été meilleurs que les nôtres cette saison en Europe.

Il n'y a plus qu'une équipe d'Eredivisie en Europe. Il s'agit de l'AZ Alkmaar qui est en demi-finale de la Ligue Europa Conférence. Ils joueront West Ham les jeudis 11 et 18 mai prochain. La France toute entière va soutenir le quinzième de Premier League car la place de la France au classement UEFA dépend de ce résultat. Si l'AZ Alkmaar venait à s'imposer, la Ligue 1 perdrait des places directement qualificatives pour les compétitions européennes et cela aux dépens des Pays-Bas, qui eux en gagneraient.

Quel est l'indice UEFA par pays ?

C'est ce classement qui détermine les places qualificatives pour la Ligue des champions ou encore l'Europa League et la Ligue Europa Conférence. Plus le rang du pays est élevé, plus ces derniers ont des places pour les compétitions européennes. Voici le tout dernier classement :

1er. Angleterre : 107,712

2e. Espagne : 92,141

3e. Allemagne : 82,356 points

4e. Italie : 79,926

5e. France : 61,164 points

6e. Pays-Bas : 59,900 points

7e. Portugal : 56,216 points

Quel est l'indice UEFA par clubs ?

Si le classement par pays est important, celui par clubs l'est également pour établir les têtes de série lors des différents tirages au sort. Voici le dernier classement des clubs :

1e. Manchester City : 139 000 points

2e. Bayern Munich : 136 000 points

3e. Chelsea : 126 000 points

4e. Liverpool: 123 000 points

5e. Real Madrid : 120 000 points

6e. PSG : 112 000 points

7e. Manchester United : 104 000 points

8e. Juventus : 100 000 points

9e. FC Barcelone : 98 000 points

10e. AS Roma : 92 000 points

Quel est l'indice UEFA de la France ?

La France est actuellement à la 5e place et pourrait descendre si les clubs français ne performent pas en Europe. En raison des changements de règlement pour la prochaine campagne européenne, cette place sera qualificative.

Le classement par coefficient des clubs est calculé sur la base des résultats des clubs sur les cinq précédentes saisons d'UEFA Champions League, d'UEFA Europa League et d'UEFA Europa Conference League. Le classement est utilisé pour déterminer la position de chaque club dans les tirages au sort des compétitions de clubs de l'UEFA comme l'explique le site officiel.

Le classement de la saison au coefficient des clubs est établi sur la base des résultats des clubs engagés dans l'actuelle UEFA Champions League, UEFA Europa League et UEFA Europa Conference League. Ce classement, combiné à celui des quatre saisons précédentes, détermine si le club est tête de série dans les tirages au sort des compétitions UEFA.

Les coefficients des clubs sont déterminés soit par la somme de tous les points remportés au cours des cinq années passées OU le coefficient de l'association sur la même période, la priorité étant donnée au plus élevée.

Le coefficient de la saison d'une association (pays) est calculé en ajoutant les points obtenus par tous ses clubs lors d'une saison donnée en UEFA Champions League (UCL), UEFA Europa League (UEL) et UEFA Europa Conference League (UECL), puis en divisant le total par le nombre de clubs de cette association ayant participé aux trois compétitions de clubs de l'UEFA en question.

Quels sont les points attribués ?

Points en UEFA Champions League

Toute victoire à partir de la phase de groupes : 2 points

Tout match nul à partir de la phase de groupes : 1 point

Bonus de participation à la phase de groupes : 4 points

Bonus de participation aux huitièmes de finale : 4 points

Chaque tour atteint par les clubs à partir des huitièmes de finale : 1 point

Points en UEFA Europa League

Toute victoire à partir de la phase de groupes (hormis les barrages de la phase à élimination directe) : 2 points

Tout match nul à partir de la phase de groupes (hormis les barrages de la phase à élimination directe) : 1 point

Vainqueur de groupe : 4 points

Deuxième de groupe : 2 points

Chaque tour atteint par les clubs à partir des huitièmes de finale : 1 point