"Bordeaux - Lyon : les Girondins de Bordeaux n'a pas fait la différence, ce qu'il faut retenir"

Avec un taux de possession de balle aussi favorable (72% -28%), l'Olympique Lyonnais pouvait espérer mieux dans ce match. Pourtant, les deux équipes en sont restées à égalité (2-2) après ce duel. C’est même les Girondins de Bordeaux qui s’est créé le plus d’opportunités face aux cages avec 5 tirs cadrés (contre 4 tirs pour Olympique Lyonnais).

C'est un nouveau corner qui est obtenu à l'instant par les Girondins de Bordeaux, qui va avoir la possibilité de mettre en difficulté son adversaire et peut-être de faire évoluer la marque en sa faveur (2-2).

Opportunité intéressante pour les Girondins de Bordeaux : la frappe est cadrée mais le gardien adverse veille au grain et peut relancer les siens.

Un joueur de l'Olympique Lyonnais est signalé hors-jeu et permet à ses adversaires de repartir de l’avant. Nous jouons la 89e minute de jeu dans cette partie.

Jerome Brisard signale un hors-jeu contre les Girondins de Bordeaux, dont l'un des joueurs se trouvait en position illicite. Nous en sommes à 3 hors-jeux pour les Girondins de Bordeaux et 2 hors-jeux pour l'Olympique Lyonnais.

Situation intéressante pour les Girondins de Bordeaux : la tentative est cadrée mais le gardien adverse veille au grain et peut se dégager.

22:26 - L'arbitre siffle un coup franc contre les Girondins de Bordeaux

L'Olympique Lyonnais bénéficie d'un coup franc dans le camp adverse qui pourrait lui permettre d'avoir une occasion sérieuse et d'inscrire un point dans cette 2e période. Une opportunité d'autant plus intéressante que nous en somme à la 84e minute de cette rencontre et que le score est toujours de parité.