DIRECT. Dortmund - Bayern Munich : composition... l'avant-match en live

Un choc au sommet de la Bundesliga. Le Borussia Dortmund, dauphin, reçoit le Bayern Munich, leader du championnat pour un Klassiker dont l'enjeu sera le trône allemand.

17:45 - Le Bayern pioche Lors de la treizième journée, le Bayern Munich a souffert pour se défaire de Bielefeld (1-0). Les Munichois ont dû attendre la seconde période et un éclair de Sané pour l'emporter face à l’avant-dernier de Bundesliga. 17:45 - Le Signal Iduna Park attend les joueurs Comme le veut la tradition, les joueurs foulent la pelouse comme pour mieux s'imprégner de l'atmosphère des lieux. C'est sous la pluie que les hommes de Marco Rose ont fait ce petit tour avant de filer se changer pour les choses sérieuses. ???? …die Dortmunder sind da!



???? https://t.co/fIP0LK1DLK@Bundesliga_DE @SkySportDE pic.twitter.com/fb6DamARSI — Borussia Dortmund (@BVB) December 4, 2021 17:40 - Dortmund reste sur un succès à Wolfsburg Lors de la précédente journée, Dortmund a disposé de Wolfsburg (3-1). En Basse-Saxe, les coéquipiers de Marco Reus ont été surpris d'entrée avant de se ressaisir. De retour de blessure, Haaland a inscrit le dernier but des siens. 17:35 - Une jauge réduite En raison de la résurgence de l'épidémie de Covid-19 en Allemagne, les autorités ont abaissé la jauge de spectateurs dans tous les stades du pays. Seulement 15 000 personnes seront autorisées à assister au choc entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich, alors que le Signal Iduna Park peut accueillir un peu plus de 81 000 personnes. Cette semaine, le club de la Ruhr avait même suspendu la vente de billets, se préparant à une rencontre à huis clos. 17:35 - Dans l'intimité bavaroise Tout est fin prêt pour les joueurs du Bayern Munich. Le vestiaire a été préparé avec soin et les acteurs n'ont plus qu'à en prendre possession. Ils sont à moins d'une heure d'affronter le Borussia Dortmund dans son antre du Signal Iduna Park. ❤️???? #BVBFCB #packmas #MiaSanMia pic.twitter.com/IQixosRkHZ — FC Bayern München (@FCBayern) December 4, 2021 17:30 - Bienvenue Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour suivre la 14e journée de Bundesliga. Leader du championnat, le Bayern Munich end visite à son dauphin le Borussia Dortmund. Au coup d'envoi, un point sépare les deux géants du football allemand.

La rencontre entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich est à suivre en direct à partir de 18h30. Elle se déroulera au stade Signal Iduna Park, dans la Ruhr.

Le match Borussia Dortmund – Bayern Munich sera diffusé sur beIN Sports 1, la chaîne qatari étant détentrice des droits de diffusion de la Bundesliga jusqu'en 2025.

Il sera possible de suivre en streaming le choc entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich via l'application MyCanal.

Composition probable Borussia Dortmund : Kobel – Meunier, Akandji, Hummels, Schultz – Dahoud, Can – Brandt, Wolf, Reus – Haaland.

Composition probable du Bayern Munich : Neuer – Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies – Goretska, Tolisso – Coman, Müller, Sané – Lewandowski.

