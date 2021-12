Dortmund - Bayern Munich : le Bayern l'emporte... suivez l'après-match !

Merci à toutes et à tous de nous avoir suivi pour ce direct commenté de la 14ème journée de Bundesliga entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich.

20:50 - Le Bayern, maître de l'Allemagne

Il faut se faire une raison mais l'Allemagne n'a qu'un seul maître et c'est bien le Bayern Munich. Un statut qui sort renforcé au sortir d'un Klassiker intense et disputé face au Borussia Dortmund, aspirant vaillant mais défait en fin de match sur un penalty de Lewandowski. Qui d'autre que le buteur en chef des nonuples champions en titre pouvait faire basculer la rencontre ? Personne. Le Polonais a répondu présent en inscrivant un doublé, le penalty donc et une merveille de plat du pied en début de match pour calmer les ardeurs des Schwarz-Gelben. Car Dortmund avait démarré très fort en inscrivant un but dès la 5ème minute de jeu grâce à Julian Brandt. On se disait alors que le colosse bavarois pouvait vaciller, lui qui est moins fringant depuis quelques temps. C'était sans compter sur le sang-froid de Lewandowsi qui profitait d'une relance de Hummels contrée par Müller pour ramener les siens à hauteurs. La suite de la première période fut un déferlement de vague rouge. Le Bayern imposa son rythme, étouffant la relance adverse par son pressing. Cela fut récompensé peu avant la pause par Coman qui punissait Hummels coupable d'un dégagement hasardeux dans sa surface.

Le Bayern avait pris les devants et rien ne semblait pouvoir aller contre. Toutefois, le retour des vestiaires réserva une surprises aux Munichois. Ces derniers étaient cueillis à froid par Haaland. Jusque là très discret, le Norvégien décochait une flèche dans la surface. Idéalement servi par Bellingham, après une erreur d'appréciation d'Upamecano, il enroulait une merveille de ballon à l'opposé pour tromper un Neuer, impuissant. Dès lors, les débats s'équilibrèrent et le jeu se fit plus hachée. Il fallut attendre l'officiel dernier quart d'heure pour que la décision se fasse. Sur un corner, Hummels, encore lui qui vécut un douloureux 25ème Klassiker, était gêné, trébuchait et dégageait le ballon du coude. Après arbitrage vidéo, M. Zwayer désigna logiquement le point de penalty. Lewandowski se chargeait de la sentence et redonnait les commandes au Bayern. Les dix minutes de temps additionnel, consécutives au KO et à la sortie sur blessure de Brandt, n'y changerait rien. Au terme d'une rencontre de très haut niveau et malgré un Borussia Dortmund pressant, le Bayern Munich s'impose et conforte sa place sur le trône de la Bundesliga.