DIRECT. Dortmund - Bayern Munich : Haaland égalise pour Dortmund... suivez le match !

Dès la reprise, Haaland se distingue et ramène les siens à hauteur d'une frappe enroulée du droit. Dortmund et le Bayern sont à égalité (2-2).

19:51 - Trois ans d'attente Dortmund n'a plus battu le Bayern Munich en Bundesliga depuis trois ans. Le 10 novembre 2018, après l'ouverture du score de Lewandowski en première période, les Schwarz-Gelben avait enflammé le second acte portés par le doublé de Marco Reus et un but d'Alcacer pour sceller la victoire dans ce match à rebondissements (3-2). De quoi faire chavirer le Signal Iduna Park.

19:50 - Malen rentre, Dahoud sort Premier changement dans ce Klassiker et il est du côté de Dortmund. Dahoud cède sa place à Malen dans l'entrejeu du Borussia.

19:48 - Jeu de billard dans la surface munichoise Les Munichois souffrent dans ce début de seconde période. Reus tente une première fois sa chance dans la surface, sur la gauche. Son tir est contré et revient sur Haaland qui n'a pas plus de réussite. Le ballon est dégagé tant bien que mal.

19:46 - Kobel à la parade Grosse bataille au milieu du terrain. Finalement Tolisso s'en sort et met sur la droite à Coman. Le Français repique intérieur et déclenche du gauche. Son tir croisé au premier poteau est bloqué par la main ferme de Kobel, prompt à aller au sol.

19:44 - Hernandez évite un penalty Dortmund est revenu avec l'intention de faire mal au Bayern et multiplie les offensives rapides. Sur un nouveau mouvement limpides, Reus est lancée dans la surface. il semble rendre le meilleur sur Hernandez qui le déséquilibre. L'arbitre n'indique rien si ce n'est une sortie de but. Les esprits s'échauffent sur la pelouse.

19:42 - Sané n'inquiète pas Kobel Sur une faute à retardement de Can, qui récolte un jaune, Sané tente de frapper le coup franc directement depuis 25 mètres. Son ballon est trop mou pour inquiéter Kobel qui se couche dessus.

19:36 - Haaland égalise La rencontre reprend sur les mêmes bases et à peine le temps de respirer que Dortmund revient au score. A droite, Meunier réussit à centrer. Dans la surface, Upamecano apprécie mal la trajectoire et pousse de la poitrine le ballon dans les pieds de Bellingham. L'Anglais décale à gauche Haaland. Le Norvégien se met sur son pied droit et enroule parfaitement son ballon qu'il envoie embrasser les filets de Neuer, impuissant (2-2).

19:35 - C'est reparti à Dortmund Les joueurs de Dortmund lancent la seconde période. On le rappelle les locaux sont menés par le Bayern Munich suite à des buts de Lewandowski et Coman.

19:21 - Le Bayern Munich mène à la pause Au sortir d'une première période de haute tenue, le Bayern Munich possède un léger avantage. Surpris en début de rencontre par un but de Brandt, les Munichois ont ensuite imposé leur rythme et déferlé sur le but adverse. Si Lewandowski a rapidement éteint l'incendie, Coman a bonifié l'excellente prestation des siens et sanctionné les errances de l'arrière-garde de Dortmund dans les derniers instants (1-2).

19:16 - Coman punit Dortmund Juste avant la pause, Coman vient donner l'avantage au Bayern Munich. Sur un ballon de Davies venu de la gauche, Guerreiro manque sa relance qui rebondit sur Hummels et atterri dans les pieds du Français. Ce dernier arme du droit et frappe sans contrôle. Reus dévie mais le ballon part en cloche et lobe Guerreiro sur la ligne de but. Le Bayern Munich mène à une minute de la fin de la première période (2-1).

19:14 - Akandji a failli Tolisso est en retard et fauche par derrière Reus. Coup franc pour le Borussia Dortmund à 30 mètres. Guerriero s'en charge et enroule du gauche dans la surface. La défense bavaroise joue le hors-jeu et piège Akandji qui avait plongé dans le dos.

19:09 - 7 sur 7 Le Borussia Dortmund réalise un début de saison parfait à domicile. Le club de la Ruhr a remporté ses sept rencontres au Signal Iduna Park en Bundesliga.

19:08 - Sané rate le ballon Le Bayern Munich continue de mettre une grosse pression sur son adversaire. Devant la surface, Lewandowski trouve Coman, oublié à droite par Guerreiro. Le Tricolore feinte la frappe dans le fermé et remet dans l'axe à ras de terre. Sané coupe parfaitement la trajectoire mais rate le ballon.

19:04 - Müller avorte une action Décalé sur la droite à 30 mètres, Müller cherche à enrouler son coup franc dans la surface mais il met trop de force et envoie le ballon hors des limites du terrain.